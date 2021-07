MINISTAR NEDIMOVIĆ ODGOVORIO ZELENOVIĆU: Nema mesta za brigu zbog izmena Zakona o vodama

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović reagovao je na poziv predsednika stranke Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića na protest ukoliko Skupština Srbije usvoji Zakon o vodama.

"Poštovani g. Zelenoviću, možete slobodno da pitate vašeg kolegu Dušana Petrovića koji je bio u skupštinskim klupama kada je mogao da podnosi amandmane, zašto tada ništa nije činio, niti se jednom rečju osvrnuo na to", obratio se Nedimović predsedniku ZZS, pa dodao:

"Želim da kažem da apsolutno nema mesta za brigu niti u stručnoj, niti u široj javnosti. Izmene Zakona o vodama koje su u proceduri još od 2019. godine, a za koje se sve do danas niko nije setio ni da pomene, donosimo isključivo u nameri da u potpunosti i transparentno uredimo pitanje korišćenja vodnih površina i izađemo iz sfere nedefinisanih kriterijuma za naknadu korišćenja istog. Do sada je bez naknade korišćeno vodno zemljište, izvlačena sirovina iz reka. Sada kada hoćemo da se to u potpunosti uredi i istovremeno obezbedi državi ta ista sirovina za gradnju puteva i svake druge infrastrukture, javljaju se pojedini da sa kvazi argumentima zadrže taj sektor u sivoj zoni".

(Kurir.rs)