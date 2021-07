PREMIJERKA BRNABIĆ: Istražni organi rade na slučaju računa Dragana Đilasa u inostranstvu

BEOGRAD - Predsednica Vlade Ana Brnabić rekla je danas da nadležni organi rade svoj posao kada je reč o ranije iznetim navodima o računima Dragana Đilasa u inostranstvu.

Brnabić je, odgovarajući na novinarsko pitanje šta se sa ovim slučajem sada dešava, rekla da, osim što istražni organi rade svoj posao, ohrabruje i činjenica da su još neke ozbiljne zemlje, lideri u borbi protiv pranja novca, pokrenule iste ili slične istrage i da očekuje da iz tih zemalja stignu dodatne vesti o Đilasovim poslovima.

"Mogu da vam kažem da je svaka reč koja je ranije izneta istinita, a para verovatno ima i više", rekla je premijerka.

Kazala je da se iz drugih zemalja koje su obećale pomoć u istrazi očekuju dodatne vesti o svim poslovima Dragana Đilasa i kako je pokušavao da sakrije novac koji je zaradio dok je bio na vlasti i koji su tada zaradile njegove firme, a onda ih on izvukao u inostranstvo.

"Da postoji bilo šta tu što je čisto, verujem da ne bi pokušavao da ih sakriva po raznim zemljama širom sveta, na raznim računima i pod raznim imenima. Svejedno da li je to Dragan Djilas ili Gojko ĐiIas ili Paskal Šmit, a svodi se na isto. To je novac Dragana Djilasa koji je uzeo od građana Srbije, koristeći se polugama vlasti kroz svoje četiri kompanije koje su prihodovale više od 619 miliona evra dok je on bio na vlasti", naglasila jBrnabić.

Taj novac koji je, prema njenim rečima, istraživačkim novinarstvom pronađen, na svim tim račuima širom sveta je 10 puta manji od onoga što on sam prijavljuje, tako da, kako je rekla, ne zna čemu nervoza.

Istakla je da je Djilas preko četiri svoje najvažnije kompanije Multikom grupa, Dajrekt medija, Emoušn i Ovejšn, prihodovao više od 619 miliona evra dok je bio na vlasti "Prihod tih kompanija od 2000. do 2003. je bio dva miliona evra neto dobiti, i to je bilo pre nego što je bio na vlasti. Od kada je došao na vlast prihod rase, pa se od 2004. do 2007. prihod popeo sa dva miliona evra na više od 179 miliona evra, a od 2008. do 2012. na više od 332 miliona evra", navela je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)