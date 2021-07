OKRŠAJ U JUTARNJEM, DAČIĆ VS TADIĆ: Jeste prekidali Tadića? Ja sam za njegove vlasti mogao da dođem otprilike u vremensku prognozu

BEOGRAD - Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić smatra da će vlast imati prednost, kakav god dogovor da se postigne u dijalogu o izbornim uslovima, dok predsednik Narodne skupštine i SPS Ivica Dačić, koji predsedava dijalogom vlasti i opozicije, veruje da izborni uslovi neće doneti nikakvu prednost.

Tako Dačić navodi da opoziciji 5. oktobra nisu bili potrebni pregovori jer su, kaže, imali glasove, a sada ih nemaju.

foto: RTS Printscreen

Tadić i Dačić su o izbornim uslovima govorili za Jutarnji program RTS, a predsednik SDS smatra da će vlast imati prednost zato što je , kako je naveo, do izbora ostalo malo vremena i nema mogućnosti da se na ''ozbiljan demokratski način'' prodiskutuje svako političko pitanje u Srbiji da bi se građanima dala prilika da eventualno promene svoje stavove.

"Ti stavovi su godinama utvrđivani od strane vlasti i vladajuće koalicije, Aleksandra Vučića, medija pod njegovom apsolutnom kontrolom, a sada je ostalo kratko vreme. Ali to ne znači da se ne treba boriti i u ovim okolnostima za bolje izborne uslove, jer i mala pobeda je vrlo značajna u ovom trenutku", kazao je Tadić.

Dodao je da moraju da se bore i da se nisu borili 5. oktobra Slobodan Milošević bi i dalje bio na vlasti, a 2004. godine bi, kako kaže, pobedio Tomislav Nikolić i Srpska radikalna stranka bi bila na vlasti sve ovo vreme.

Naveo je da ne pripada ideološkim bojkotaškim strankama koje su, kako je rekao, napravile ogromnu grešku zbog bojkota na lokalnom nivou, što je, kaže, urušilo infrastrukuru i smanjilo mogućnost za borbu na sledećim izborima.

Tadić je kazao da ne misli da je moguće da se izmene izborni uslovi da budu fer i dodao da nisu bili fer ni 5. oktobra, te da izborni uslovi sami po sebi ne obezbeđuju pobedu već da je obezbesjuju hrabrost i sposobnost da se izađe u javnost sa novim politikama.' Dodao je da bi bilo dobro da REM bude smenjen zbog toga što, kako tvrdi, ne poštuje zakon, a izabran je da upravlja radiodifuznim sektorom, koji je nacionalno dobro.

foto: RTS Printscreen

Dačić je naveo da mu se, gledajući Borisa Tadića, čini kao da nikad nije bio na vlasti i rukovodio zemljom, uključujući i RTS. ''Ja sam na RTS mogao da dođem otprilike u vremensku prognozu u vreme njegove vlasti", rekao je Dačić.

Dodao je da može da razume Boška Obradovića koji nikad nije bio na vlasti, a da su svi "derivati Demokratske stranke" bili nekada na vlasti.

Govoreći o zahtevu za razdvajanje predsedničkih i parlamentarnih izbora, Dačić je naveo da je Tadić podneo ostavku godinu dana ranije kako bi se ti izbori održali istovremeno.

foto: RTS Printscreen

''Kako je to tada bio izraz demokratije, a sad nije. S druge strane, funkcionerska kampanja. šta, vi kao predsednik Srbije niste učestvovali, nisu vaše aktivnosti praćene? 'Fijat' je najavljen baš uoči izbora i to nije bilo namenski? Ali, nije to samo vaš izum", kazao je Dačić.

Naveo je opoziciji 5. oktobra nisu bili potrebni nikakav okrugli sto i nikakvi pregovori, pošto su, kaže, imali glasove, a da sada glasove nemaju.

foto: RTS Printscreen

Dačić je kazao da će da uloži maksimalan napor i da pokazuje dobru volju da se raspravlja o svemu, samo da ne ispadne da je zahtev za smenu uređivačkih timova vrhunski izum demokratije.

Naveo je da se opozicija bori za vlast, ali ne za principe i da je to suština svega. ''To je potpuno jasno, to je tako bilo 30 godina unazad. Izborićete se za bolje uslove, svakako, ali u nečemu što je realno, prihvatljivo i što je održivo. ", rekao je Dačić.

