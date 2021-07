ZLATNA TRUBA NEMANJINE 11: Novica Tončev se pita i ko će da ide u Guču!

Novica Tončev, ministar bez portfelja zadužen za razvoj nerazvijenih opština, pita se za sve na jugu Srbije, pa čak i za to koji će orkestri nastupiti na saboru trubača Guči! Tako je po njegovoj "ekskluzivnoj" direktivi, put Guče poslat i orkestar Stefana Mladenovića iz Vranja.

Naime, 11. jula održano je polufinalno takmičenje trubačkih orkestara sa područja Južne Srbije za Sabor trubača u Guči, "Vlasinsko leto 2021.". Na toj manifestaciji stručni žiri je odabrao orkestre koji su obezbedili plasman za Guču, a pored njih dodat je još jedan pored koga je eksplicitno naznačeno da se plasirao "po ekskluzivnom pravu ministra Novice Tončeva" (?!).

- Nikada se nije desilo da bilo ko osim stručnog žirija odlučuje o tome koji će orkestar da se plasira za Sabor, a pogotovo ne ministar, čak ni kulture, a kamoli ministar zadužen za sasvim desetu oblast. Ovo je potpuni šok. Uopšte ne ulazeći u to je li orkestar dovoljno kvalitetan, to ovde nije poenta - rekao je za Kurir jedan od ljudi iz redova trubača.

Po kom osnovu i zašto se uopšte ministar meša u ovakve stvari, pokušali smo da saznamo u Surduličkom kulturnom centru koji je i organizovao takmičenje, ali do zaključenja broja niko se nije javljao na telefone centra.

S druge strane, Tončev nije konkretno odgovorio na pitanje Kurira od kud to da se on pita koji će orgestar u Guču.

- Najbolji orkestri "Vlasinskog leta" po odluci organizatora, direktno se plasiraju na sabor u Guči. Do sada ih je bilo šest, a ove godine zbog nedovoljnog broja prijavljenih orkestara svih sedam se direktno plasiralo, koliko ih je i bilo ukupno. Smatram jako dobrim potezom organizatora da se u vreme kada je sve manje orkestara pruži šansa kako bismo dodatno podstakli da se truba vrati kao jedan od neizostavnih simbola naše zemlje koji se čuje širom sveta. Mislim da je ovde najvažnije pitanje zbog čega je danas sve manji broj trubačkih orkestara koji treba da budu čuvari srpske tradicije i srpske trube - rekao nam je Tončev.

No, Dragan Ristić Kal, producent, glumac, kompozitor, osnivač i član muzičke grupe KAL, kaže za naš list da ne može to da razume.

- Neko ekskluzivno pravo? Zaista to ne razumem, jer u kontekstu umetnosti ne postoji tako nešto. Tu postoji stručni žiri koji na osnovu umetničkih kvaliteta treba da odredi ko će se plasirati. U muzici nema protekcije - ili znaš ili ne, ili si dobar ili ne - zaključuje Ristić.

SPS muzikanti

Dačić i Antić pevaju, Tončev menadžeriše

Upliv ministra Tončeva u muzičke vode i ne iznenađuje, imajući u vidu to da su istaknuti socijalisti, poput lidera SPS Ivice Dačića i nekadašnjeg ministra Aleksandra Antića uveliko poznati po tome da vole da zapevaju. No, Tončev se malo odmetnuo s puta i umesto da sam peva ili svira, poput stranačkih kolega, on je otišao korak dalje i rešio da menadžeriše muzičarima.