IMAM PODATKE IZ DEČANA, ALI ČEKAM I SLUŠAM ŠTA ĆE SVE DA KAŽU: Vučić otkriva da li je i ko bio u blizini izvorišta vode

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima podatke iz Dečana, da su dve osobe u vozilu novosadskih tablica bili u toj opštini, ali da nisu bili ni 500 metara blizu izvorišta vode i da čeka i sluša šta će sve da kažu.

On je to rekao komentarišući najnovije izjave predstavnika Prištine da su pre masovnog trovanja u Dečanima primećena "dva sumnjiva Srbina".

"Dešavaju se mnoge stvari. Čekamo i slušamo šta će sve da kažu", rekao je Vučić i podsetio da se u regionu za sve sukobe i loša dešavanja krivi Srbija.

"Kada sve to cucujete ne možete da uvežete kako je nekome sve to palo na pamet. Pa onda vidite da pišu da Kurti ne žuri sa dijalogom jer čeka promenu vlasti u Beogradu. Kada pogledate sve to jasno vam je šta se dšava i koliko je teška i nezavidna poilitička pozicija Srbije", rekao je Vučić.

On je kazao i da je primetno da se svi u regionu naoružavaju, i pomenuo da Albanija kupuje "barjaktare", a da Turska i SAD dostavljaju značajna vozila i opremu Kosovu. "To nam nije pretnja ali ukazuje da je potrebno da imamo visoku dozu obazrivosti i precizno delujemo u budućnosti", rekao je Vucić.

On je dodao da je jutros u generalštabu analizirana situacija u zemlji i regionu i istakao da nije u potpunosti zadovoljan iako je snaga Vojske neuporedivo bolja nego pre 10 godina. "Uvek ću da se borim za više i zahtevam spremnost, ali imamo dovoljnu silu da uzvratimo na bilo kakvog agresora. Nije laka pozicija", rekao je Vučić.

Govoreći o izgradnji zdravstvenih centara u Gračanici i Kosovskoj Mitrovici, Vučić je kazao da je za Gračanicu projekat završen pre nedelju dana, a da se čeka završetak projekta za Kosovsku Mitrovicu. Kako je istakao njihova izgradnja biće značajna ne samo za ta dva mesta već i za sve Srbe koji žive na severu Kosova.

Jovičić je u pritvoru nije u zatvoru

Vučić je izjavio danas da je predsednik opštine Palilula iz redova SNS u pritvoru, a ne u zatvoru, da će tokom suđenja imati pravo da iznese svoju odbranu i da zato o tom slučaju neće govoriti do okončanja postupka.

To ne bi bilo fer ni prema njemu ni prema njegovoj porodici, rekao je Vučić u Borči odgovarajući na pitanje novinara Njuzmaks adrija medija, da li on danas, ovde u Borči, radi posao predsednika opštine koji je u zatvoru. Primetio je, međutim, da je istovremeno vrlo čudno da ovaj medij ne pominje onog koji je predsednik opština Palilula bio mnogo duže, pripadao je bivšem režimu i bio optužen za mnogo teža krivična dela, koja je priznao. "Njega niste pomenuli, a on je osuđen, ali se nagodio i danas je na slobodi", rekao je Vučić. Istakao je da je njegova želja bila da danas dođe u Borču na otvaranje Doma zdravlja.

Srbija sve značajnija za Nemačku, opozicija cinična

Izvoz Srbije u Nemačku uskoro će biti tri milijarde evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da je Srbija sve značajnija u Nemačkoj, a da opozicija cinično komentariše i sprda se sa sopstvenom zemljom, azbog toga što je država dovela nemačku kompanija ZF u našu zemlju.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara kako vidi komentare političkih protivnika, posle jučerašnje posete predsednika Srbije nemačkoj kompaniji ZF u Pančevu, da bi ''Nemačka stala bez Srbije''.

''Sprdaju se sa sopstvenom zemljom jer je smo doveli ZF za šta mi je, Angela Merkel, a sećam se njenog iznenađenja na licu, čestitala i rekla da je to veliki uspeh'', reka je Vučić u Borči gde je prisustvovao otvaranju Zdravstvene stanice u okviru Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula.

Naveo je da bivša vlast u Pančevu nije otvorila nijednu fabriku, kao ni u Novom Sadu gde je sadašnja vlast otvorila sedam fabrika, a isto toliko i u Nišu gde je u vreme bivše vlasti zatvoreno pet-šest giganata srpske industrije.

''To je rezultat, to su činjenice. To nije da li nekoga volite ili ne volite, to je želja da nešto uradite, da nešto napravite, da obezbedite uslove i napravite sistem za sve to''. rekao je Vučić.

Upitao je šta je smisao u tome što napadaju i sprdaju se sa svojom zemljom navodeći da su, između ostalog, njegovi politički protovnici govorili i da "Srbija ne bi prva nabavila vakcine da su one dobre".

TV duel u drugom krugu predsedničkih izbora

Vučić je rekao danas da do sada nijedan predsednik nije učestvovao u bilo kom TV duelu pre drugog kruga predsedničkih izbora, pa ni on to neće učiniti. "Siguran sam da postoji bezbroj kandidata iz bivšeg režima koji bi mene uništili... Odlazio sam u Skupštinu, odgovarao na sva pitanja. Meni nije do toga da se svađam i prepirem sa njima. Pogotovu da li sam u skladu sa Ustavom pozvao nekoga i tražio novac za puteve", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada se može očekivati da on uđe u tv duel sa nekim od opozicionih lidera imajući u vidu da su to učinili Ivica Dačcih i Boris Tadić.

On je istakao da od Miloševića, Nikolića, Tadića, ... niko od njih nije učestvovao u tv duelima, i da je važno da se to kaže. Napomenuo je da onaj ko izlazi na drugi krug predsedničkih izbora ima ti obavezu da to učini, a do tada kaže, to je "prodavanje magle" i nigde se ne dešava. Kaže da je uvek spreman da razgovara i da je uvek odlazio u Skupstinu da odgovara na pitanja, a da se u tv duelu ne bi ništa novo otkrilo, jer ne bi želeo da se svađa o tome zašto je tražio novac za puteve, a neko krao drugi ga krao za sebe. Smatra i da je umesto toga važno imati demokratski okvir u kome ljudi mogu da iznesu i čuju razlicite stavove.