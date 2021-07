PETKOVIĆ OBIŠAO PRETUČENOG SRBINA: Ranko Bacić je još jedan pokazatelj pune diskriminacije Prištine prema srpskom narodu na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obišao je danas u Velikoj Plani Ranka Bacića koji je 12. jula mučki pretučen u selu Dolac kod Kline. Kako je saopšteno iz Kancelarije, Petković mu je preneo podršku države Srbije, ali i poruku da hitno moraju da prestanu napadi na Srbe.

Bacića je grupa Albanaca napala dok se vraćao s porodičnog imanja i nanela mu teške telesne povrede.

- Ranko je nekoliko dana proveo u bolnici u Peći gde je dobio otpusnu listu i recepte za lekove na albanskom. To je još jedan pokazatelj pune diskriminacije prištinskih vlasti prema Srbima na KiM. Mi smo organizovali da Ranka pregledaju naši lekari, jer je reč o ozbiljnim povredama i čoveku koji ima dva polomljena rebra i on će biti smešten u bolnicu u Smederevu. Ja ne znam šta je u dušama tih albanskih terorista koji su prišli i jednom ovakvom čoveku, koji je došao da obiđe svoje imanje, da ga prebiju i da na kraju završi u bolnici. Šta im smeta Ranko? Možda zato što je Srbin i zato što neće da proda svoju imovinu onako kako bi oni to želeli? Nego želi da obilazi svoju imovinu i da se vrati u svoju Klinu. Ali kako da se vrate i on i drugi interno raseljeni kada vide šta se dešava i sa Dragicom Gašić i sa Rankom - upitao je Petković.

foto: Kancelarija za KiM

On je Ranku preneo i pozdrave predsednika Aleksandra Vučića i istakao da će njegov i slučaj bezbednosti Srba biti tema i dijaloga u Briselu.

- Ovo šta se Ranku dogodilo, neka je na sramotu svih onih u Prištini koji svakog dana napadaju Srbe. On je slika da li je u pravu, a naravno da nije, Aljbin Kurti koji kaže da nema međuetničkih sukoba na prostoru Kosova i Metohije. Kako nema? Šta je sa Nikolom Perićem, šta sa Dragicom Gašić, šta sa Rankom? To mora da prestane. I pitanje Ranka i drugih incidenata će predsednik Aleksandar Vučić pokrenuti u okviru dijaloga koji imamo u ponedeljak u Briselu - poručio je Petković.

Ranko Bacić će nakon hospitalizacije moći da nastavi oporavak u hotelu "Fontana" u Vrnjačkoj Banji. On je zahvalio državi Srbiji, Kancelariji za KiM i predsedniku Vučiću na pomoći i podršci i poželeo mu da nastavi da se bori za sve Srbe na Kosovu i Metohiji.

