NE PREZA NI OD ČEGA: Đilas preti nasiljem ako se ne ispune njegovi zahtevi

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas ponovo preti protestima i nasiljem na ulicama ukoliko vlast ne ispuni njegove zahteve!

On je, naime, izjavio da deo opozicije neće izaći na izbore ukoliko predlog unapređenja izbornog procesa, koji treba da sačine posrednici iz Evropskog parlamenta, bude „uz dlaku“ predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, već će organizovati proteste.

Piše Evropljanima

- Mi ćemo do 1. avgusta proslediti naše zahteve Evropljanima, verujem da će oni dati predloge koji će biti prihvatljivi za nas da izađemo na izbore. Ukoliko to budu predlozi koji će ići uz dlaku Vučiću, sa idejom: „Aj samo vi izađite na izbore pa da možemo da odahnemo“, mi na te izbore nećemo izaći - kazao je Ðilas. On je naglasio da će u tom slučaju pozvati građane na protest i na ulici se „boriti za izborne uslove i slobodne izbore“.

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović kaže da Ðilasova nova pretnja protestima pokazuje da njega i njegove partnere ne interesuje bolji život građana, već isključivo vlast i njihovi lični interesi.

- SNS, i kad je bila u opoziciji, predlagala je rešenja, i nikad nije bežala od izbora. Nažalost, izgleda da Ðilasa ne zanima interes građana, već samo kako da se vrati na vlast, zbog sopstvenih interesa - kaže Mihajlovićeva i dodaje da je građanima sigurno još sveže sećanje na proteste na kojima lideri i pristalice opozicije pozivaju na nasilje i upadaju u institucije, pokušavajući da dođu na vlast bez izbora.

Nervoza i bes

Milenko Jovanov, potpredsednik GO SNS, osudio je Ðilasove pretnje demonstracijama.

- Neće u Srbiji biti ni Ðilasove tajkunske revolucije, ni Marinikine antisrpske rezolucije, niti se Ðilasova politička impotentnost i nesposobnost više može sakrivati od građana. Svestan je toga i gazda „Multikoma“ i zato pokazuje nervozu i bes, pa je abrakadabra istraživanja javnog mnjenja, kojima je zabavljao javnost u poslednjih nekoliko dana, odjednom zamenio novim pretnjama, nemirima, neredima i nasilnim otimanjem vlasti - navodi on.

I Vladimir Orlić, poslanik SNS, takođe se oglasio povodom Ðilasovog istupa:

- Žuti tajkun Dragan Ðilas i dalje preti ulicom ukoliko mu se svi ne poklone i ne udovolje njegovim opsesivnim fantazijama da dobije vlast i pristup narodnim parama - bez izbora. Ubeđen je, izgleda, da će ucena tuđim životima i glavama drugih ljudi ponovo da mu puni račune po Mauricijusu i Hongkongu. Na to se svodi kompletna Ðilasova „politika“. To su te „vrednosti“ tajkuna i poslušnika sa njegovog pojila.

Aleksandar Vulin Na vlast više nikad nasiljem i paljevinom l Ministar policije Aleksandar Vulin kaže da Ðilas na vlast više nikada neće doći nasiljem i paljevinom. - Ako se njegova ucena ne ispuni, organizovaće proteste i dati sve od sebe da budu nasilni i krvavi. Za novac koji ima uvek može da plati znatan broj siledžija koji će pokušati da izazovu nerede, razbijeni klanovi narko-dilera i ubica traže novog vodu, a posebno finansijera. Šta god da uradi, Ðilas treba da zna da se u Srbiji na vlast više nikada neće doći nasiljem i paljevinom, moraće na izbore. Siledžije, bolje razmislite još jednom pre nego pokušate da uništite Srbiju. foto: Stefan Jokić

