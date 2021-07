VUČIĆ NA SVEČANOSTI PS U ŠUMICAMA: Spaja nas ljubav prema našoj zemlji, srpskom narodu i poštovanje prema našoj državi

Predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje skupu povodom obeležavanja 13. godišnjice postojanja Pokreta socijalista.

- Čast mi što danas kao gost govorim na obležavanju 13. godina Pokreta socijalista, i za mene nije sasvim jednostavno da govorim na ovakvom skupu. Ne moram uvek ni u svemu da delim vaše vrednosti, a posebno zato što mi je Vulin više od bilo kakvog koalicionog partnera, od nekoga s kime zbrajajući glasove u Narodnoj skupštini tvorimo većinu koja bi formirala neku vladu pa smo u koaliciji koja upravlja Srbijom. Ministar Vulin je proglašen za počasnog građanina Vitine i Leposavića i Zubinog Potoka i Mitrovice i ima li danas boljeg i čistijeg dokaza da on svoju posao obavlja časno i dobro?! Rekao bih da nema. To je odgovor svima koji se pitaju kako dve po nekim ideološkim kriterijumima različite stranke, PS i SNS, mogu uspešno da sarađuju. Mogu, spaja nas ljubav prema našoj zemlji, srpskom narodu i poštovanje koje gajimo prema našoj državi. Interes materijalni i kulturni, boljitak našeg naroda, naše Srbije i svih njenoih građana centralna su tačka oko koje smo saglasni - kazao je predsednik.

foto: screenshot Tanjug

Kako kaže, u tom smislu PS ne vidi kao obične koalicione partnere, već kao iskrene i istrajne sabprce u teškoj borbi za bogatu, jaku, modernu i slobodnu Srbiju.

- Od političkih partija najviše volim SNS, a zašto poštujem Pokret socijalista je taj što bi Vulin prvi ustao u odbranu naše zemlje ne mareći za to kakve će posledice biti i da li će ga napadati u pojedinim medijima. Ljudi koji su u politici prave sigurne kuće svuda, da malo budu dobri sa jednima, da budu dobri sa drugima, to nije slučaj sa Vulinom. Najviše koga napadaju pored njega, za nijansu, sam ipak ja. Kada mene neko dirne, ali jednako i Vulina dirne, ustaću i suprostaviću se onima koji su našu zemlju uništili. Ono što je važno, nikad neću da se složim sa Vulinom oko Vulina i Obrenovića, ali oko onog što je napravljeno u poslednjih devet godina je impresivno. Bićete ponosni na Vulina na ono što se izgradilo za njegovo vreme. Znam da plate i penzije nisu velike, ali su najveće u našoj istoriji - rekao je Vučić.

foto: screenshot Tanjug

Kaže da je Vulin u početku uvek išao s njim na razgovore u Brisel, a "da je sada oslobođen te muke".

foto: screenshot Tanjug

- Uvek je brinuo, a ja sam puštao da se muči, a ja mu samo namignem, nemoj da brineš, ništa neću da prihvatim. u tom trenutku se njegovo lice ozari, ne može da sakrije sreću. Sad mi je teško jer ga nema sa mnom, tako da moram sam da se mučim - našalio se predsednik.

Vučić kaže da računa na PS, da ga manje interesuju političke stranke, a da ga zanimaju ljudi i Srbija.

- Naredni izbori su verovatno najvažniji i prekretnica. Srbija će ili da ide napred, ili u prošlost. Mi računamo na vašu snagu, kao što vi možete na našu. Laki izbori postoje samo za one koji gube, za one koji pobeđuju su svaki teški. Vas poštujem jer, osim tajkuna iznutra koji su uništili našu zemlju, nećemo da se ulizujemo nikome. Hvala vam na podršci koju ste nam uvek davali. Dragi Aleksandre, hvala na trudu, borbenosti, ali ponekad izbroj do 10 i poslušaj savet godinu dana starijeg - rekao je predsednik.

Događaj se održava u Sportskom centru Šumice.

Konvenciji prisustvuje i jedan od lidera Demokratskog fronta iz Crne Gore Andrija Mandić. Takođe, gosti na obeležavanju 13 godina postojanja Pokreta socijalista su i predsednik Srpske liste sa Kosova i Metohije Goran Rakić, kao i penzionisani general i nekadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević. Na obeležavanju godišnjice Pokreta socijalista, prisustvuju i predstavici ambasada Kine, Rusije, Venecuele i Kube.

Pokret socijalista je politička stranka levog centra, koju je 8. avgusta 2008. godine osnovao Aleksandar Vulin. U koaliciju Pokrenimo Srbiju, 2012. godine, Pokret je ušao sa Srpskom naprednom strankom, Novom Srbijom i Pokretom snaga Srbije sa kojima je nastupao na izborima te godine, kada je za taj pokret osvojen jedan poslanički mandat.

I 2014. godine Pokret socijalista je nastupao na izborima u koaliciji "Budućnost u koju verujem" sa Srpskom naprednom strankom, Socijaldemokratskom partijom Srbije, Novom Srbijom i Srpskim pokretom obnove. Na na republičkim pralamentarnim izborima 2016. godine, nastupajući u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, Pokret socijalista je osvajio tri poslanička mandata u Skupštini Srbije, a na predsedničkim izborima 2017. godine podržao je predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića.

