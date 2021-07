VUČIĆ: Naredni izbori su najvažniji, biće pritisaka! TRAŽIĆE MOJU GLAVU I GLAVU MOJE DECE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da su naredni izbori, koji će se održati u martu ili aprilu, najvažniji i da će oni biti prekretnica, gde će se odlučivati da li Srbija hoće da ide napred ili u prošlost.

- Laki izbori postoje samo za one koji gube, za one koji pobeđuju su uvek teški. Zato moramo da se pripremimo za te izbore. Bićemo pritisnuti sa svih strana - kazao je Vučić.

Jedini gazda

Predsednik je istakao da će oni najgori u Srbiji, tajkuni koji su uništili našu državu, tražiti njegovu glavu i glave njegovih saradnika, kao i glave njihove dece, i to ne samo oni, nego i neki spolja.

- Ne želim da se udvaram, dodvoravam i sarađujem sa onima koji imaju svoje gazde i koji primaju novac iz inostranstva. Jedini naš gazda sme da bude Srbija i njeni građani, a ne interesuju me ni ambasadori ni njihovi ministri, niti bilo ko drugi - bio je jasan Vučić na obeležavanju 13-godišnjice osnivanja Pokreta socijalista u sportskom centru „Šumice“.

On je istakao, prilikom svog obraćanja, da najviše voli SNS, ali da poštuje Pokret socijalista jer bi Vulin prvi ustao u odbranu Srbije, bez obzira na to kakve će posledice biti i na to da li će ga napadati u pojedinim medijima.

Vučić je poručio da je važno i da je ministar Vulin izuzetno učestvovao u razvoju i očuvanju srpske nacionalne svesti i duha, bez obzira na to gde Srbi žive.

- Mi Srbi ma gde da živimo moramo da čuvamo ime i prezime, da se ne razlikujemo kao narod, živeli istočno ili zapadno od reke Drine, na bilo kom drugom mestu na kugli zemaljskoj. Moramo da čuvamo naše ćirilično pismo i pravoslavnu veru. Moramo da brinemo o našem narodu ma gde on da živi - istakao je Vučić.

On je rekao da računa na pokret, da ga manje interesuju političke stranke i da ga više zanimaju ljudi i Srbija i dodao da je Vulin prvobitno išao sa njim na razgovore u Brisel, ali da ga je sada oslobodio te muke i poručio mu da je nekada bolje da izbroji do 10 i da se smiri malo.

Vučić je, govoreći o Vulinu, kazao da se nikada njih dvojica neće složiti oko Apisa i Aleksandra Obrenovića, u raspravi koju imaju godinama, ali to ne znači da zajednički nisu mnogo uradili za Srbiju.

Neki iz SNS liče na DS

- Kada analizirate rezultate šta je napravljeno proteklih devet godina, rezultati su impresivni. Bićete ponosni na svog predsednika i sve ono što ste vi uradili u prethodnom periodu. Izgradili i rekonstruisali smo 20 puta više pruga nego u protekle tri decenije. Uradili smo više puteva nego što je bilo u našoj istoriji. Plate i penzije nisu velike, ali su najveće u istoriji. Izgradili smo kliničkih cenatra i bolnica više nego ikada u istoriji - kazao je on.

Vučić se osvrnuo i na stranku čiji je lider.

- Od političkih partija najviše volim SNS, ali sam i juče i prekjuče morao da govorim kako bih voleo da vidim da se iskreno bore za svoje stavove, da ne postanu biznis-grupe, da ne liče na DS i njegove satelite, a bogami neki su počeli da liče. Ljudi koji su u politici prave za sebe sigurne kuće svuda, sa svima gledaju da budu lepo, da bude malo dobro sa jednima, malo sa drugima, olajavaju svoje stranačke prijatelje i sve druge malo kod jednih malo kod drugih, ali najvažnije da oni uvek budu zaštićeni - rekao je Vučić.

Aleksandar Vulin Vučiću, kandiduj se opet za predsednika, drugima se ne može verovati Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin kazao je da je predsednik Vučić uvek govorio ljudima u lice ono što neko drugi nije smeo ni preko poruka da im kaže i poručio mu da se kandiduje iduće godine jer, kako kaže, niko drugi ne može da vodi Srbiju kao Vučić, kao i da se drugima ne može verovati. - Vi ste verovali meni, ja sam verovao Vučiću, sad se vidi da smo bili u pravu. Sada se vidi kako smo ojačali Srbiju ekonomskim reformama. Bilo je teško, ali smo bili zajedno - rekao je Vulin. foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Jovan Mladenović