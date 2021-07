DIPLOMATA ZORAN MILIVOJEVIĆ NA KURIR TV: Dijalog u Briselu TEST za Evropu, videćemo da li je u stanju da povrati kredibilitet

Diplomata Zoran Milivojević gostovao je danas u emisji "Redakcija" na Kurir televiziji, gde je komentarisao predstojeći sastanak predsednika Aleksandra Vučića u Briselu.

- Sama činjenica da danas imamo dijalog je napredak sam po sebi. Ostalo sve zavisi od stava Prištine. Ako ona ne promeni svoje zahteve, nećemo imati nikakvog daljeg napretka. Imaćemo samo ponavljanje onoga što je bilo prošlog puta.

- Danas ćemo videti i u kojoj meri je bilo pritiska na Aljbina Kurtija od strane Evrope, i zato ponavljam, ukoliko on bude ostao na svojim pozicijama, ko i prošli put, nećemo imati napretka.

foto: Kurir televizija

Milivojević je jasno naveo da Srbija neće odstupiti od svojih stavova.

- Srbija neće menjati svoj stav kada je reč o srpskoj poziciji. To su tri stvarti koje su ključne za nastavk dijaloga, prvo, da se nastavi gde je i stao, da se razgovara o pitanjima o kojima postoji saglasnost i koja idu u pravcu normalizacije i treće da se razgovara o zaostalim stvarima, o zajednici srpskih opština i to je pitanje svih pitanja. Ukoliko ne bude pritiska na stranu Prištine da promeni svoj pristup, onda je to signal da oni imaju podršku u tome, a nama je poruka da smo mi pod pritiskom da priznamo nezavisnu takozvanu državu Kosovo - kaže gospodin Milivojević.

On je naveo da drastičan slučaj gospođe iz Đakovica oslikava kakvu politiku nama nude političari iz Prištine.

foto: Kurir televizija

- To postaje nezaobilazna tema, vi ne možete da izbegnete da ne prozovete tu međunarodnu zajednicu. Tamo su za bezbednost odgovorni UMNIK i KFOR, i prosto je neobično da vi nemate odgovarajuću reakciju, posebno u situaciji kada se radi o standardnima koje nam zapad nameće. Ovo je nezabeleženo kršenje ljudskih prava, pogotovo u Đakovici - navodi Milivojević i dodaje da je ovo pravi test za Evropu koja treba da sada pokaže da li je u stanju da povrati svoj kredibilitet da mi dođemo na normalizaciju odnosa i pregovora.

Dipolmata je zaključio da na osnovu nastupa koje ima Aljbin Kurti nema velika očekivanja od napretka dijaloga u Briselu.

- Budući da je situacija takva, na probi je posrednik, tj. u ovom slučaju Brisel i Vašington.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:29 OVO MESTO ZOVU SRPSKI VUHAN! Broj obolelih samo raste, a građani i dalje neće da se vakcinišu! Razlog potpuno BIZARAN!