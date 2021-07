PREDSEDNIK VUČIĆA SE OBRATIO IZ BRISELA: Srbija prihvatila SVE, Albanci NIŠTA! Sada sam zabrinutiji za Srbe na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija tokom današnjeg sastanka u Briselu prihvatila tri predloga EU bez ikakvih amandmana, što Albanci nisu hteli.

Kako je ocenio nakon današnjeg razgovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, poslednji put kada je bio u Briselu mislio je da ne može da se ima lošiji sastanak, ali danas se uverio da može.

"Mi smo dobili predloge EU koji su usaglašavani sa našim glavnim pregovaračima. Srbija se u potpunosti usaglasila sa onim što je EU predložila, sa sve tri tačke bez ijedne zamerke, čak smo prihvatili i neke želje Albanaca, ali Albanci nisu hteli", kazao je Vučić novinarima nakon završenog sastanka.

Kako je naveo, predlozi EU su da se intenziviraju napore na identifikovanju ostataka nestalih, zatim da se obe strane suzdržavaju od akcija koje bi mogle da destabilazuju situaciju na terenu i treće da se redovno sastaju glavni pregovarači jednom mesečno.

"Posebno interesantsno je da nisu hteli da prihvate drugu tačku, uslovljavali su sve vreme novim političkim kriterijumima. Suština je da je Srbija kriva za tri genocida, prvi koji se desio 1878. godine kada je Srbija stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu", kazao je Vučić dodajući da je Kurti objašnjavao i kako albanska prezimena vuku korene iz toponima mesta u Srbiji.

Vučić je potvrdio pisanje Kurira da je Kurti pričao o genocidu koji je Srbija počinila za vreme Balkanskih ratova ili Prvog svetskog rata i trećem 1999. godine,

"Tražili su samo da Srbija odgovara za svoju prošlost, tražili su da se u dijalog uključi Nataša Kandić i pozivali su se sve vreme na nju i neke izjave Nenada Čanka", kazao je predsednik.

Dodao je da su opet pokrenuli priču o Veljku Odaloviću.

"Mi smo hteli da razgovaramo o nestalima, da razgovaramo o tome da se urade DNK analize da se zadovolje porodice. Nisu hteli da prihvate", kazao je.

Vučić je rekao da je razgovor vrlo neprijatan u svakom smislu, ali da je jasno i da ne želi da prihvati ocenu onih koji bi rekli da je krivica pođednaka, jer krivice Beograda nema.

"Naše krivice nema, mi smo 100-procentno prihvatili sve što je EU napisala, bez amandmana, ali neki su došli pre svega da razore dijalog, a mene strahovito brine druga rečenica, koju su izbegli da prihvate", rekao je Vučić.

To je, ponavlja, rečenica da će da se uzdržavaju od akcija koje mogu da destabilizuju situaciju na terenu.

"Ni oko čega nismo mogli, zahvaljujući jasnoj, unapred pripremljenoj odluci albanske strane da se dogovorimo", rekao je Vučić.

Poručio je da je Beograd spreman za dijalog, koji će nastaviti, ali i istakao da je danas zabrunutiji za bezbednost Srba na KiM.

Vučić je rekao da je strategija Prištine da obesmisli dijalog i da ga na kraju potpuno ukine.

"Njihova strategija je da se u potpunosti obesmisli dijalog i na kraju ukine, da se u međurmenu dogodi nešto što nisam u stanju dovoljno da vidim gde je njihovo rešenje", objasnio je on.

foto: Printscreen

Naglasio je da nove prištinske vlasti nisu spremne na ozbiljan dijalog.

"Kada sam čuo prvu rečenicu znao sam šta će biti. Mislio sam da će biti ovako, ali sam se nadao da će biti drugačije", dodao je Vučić.

Vučić je istakao da nove prištinske vlasti očigledno žele atmosferu u kojoj će se Srbi osećati ugroženo.

Preneo je da je delegacija iz Beograda u Brisel donela listu 80 incidenata teških po bezbednost Srba na KiM, koji su se dogodili od početka ove godine.

"To je već sada u julu više nego što smo imali tokom cele 2020. godine", naglasio je on.

Vučić je rekao da to govori o užasno promenjenoj atmosferi na KiM, kao i da prištinske vlasti žele atmosferu u kojoj će se Srbi osećati ugroženo.

foto: Printscreen

Lista incidenata uz fotografije malog Nikole Perića i drugih, kazao je, dostavljena je šefu evropske diplomatije Žozepu Borelju i izaslaniku za dijalog Miroslavu Lajčaku.

"To je ono što smo mogli da uradimo, ne zato što smo želeli nekome krivicu na glavu da stavimo već što smo želeli da uzkažemo na trend rasta nasilja nad Srbima", naglasio je Vučić dodajući da strah među Srbima postaje sve veći.

Rekao je da će Beograd uvek biti spreman da razgovara o svemu, dok drugi neće, ali da se sve svodi samo na jedno te isto, a to je da će neko naterati Srbiju da prizna Kosovo.

Vučić je dodao da je insistirao na formiranju Zajednice srpskih opština, ali da Priština o tome ne želi ni da razgovara.

"Insistirao sam na ZSO, to je bila prva tačka o kojoj sam govorio. Mislite da su to pomenuli? Ne. Nego - Srbi su počinili genocid 1878. godine, da ne govorim kakvu su literaturu doneli da to potkrepe"...

A, kada ih pitate za arhive OVK, kažu da to nemaju, samo da se ne sazna gde su pokopani mrtvi Srbi, istakao je predsednik Srbije.

"Mi smo u teškoj poziciji, jer je većina zemalja EU priznala Kosovo, i koliko god da smo u pravu, i pokušavamo da pronađemo način za razgovor i rešenja, ne vredi", rekao je Vučić.

(Kurir.rs)