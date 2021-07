PREDSEDNIK VUČIĆ O RIO TINTU: Neće biti ništa dok vlast i narod o tome ne odluče

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je neshvatljivo to što deo opozicije govori o tome da se pravi tajni gasovod od Beograda do Loznice zbog Rio Tinta.

"Da li vi razumete o čemu pričaju? Zamislite o tajnom gasovodu da neko gradi, da li ljudima da kažete da im ne treba gas jer je neko smislio da to ima veze sa Rio Tintom. Kakav je to stepen bolesti, ne znam kako to da nazovem. Najbolje da u Valjevo, Šabac i Loznicu ne vučemo gas", rekao je Vučić za tv Pink komentarišući izjavu Vuka Jeremića da se pravi tajni gasovod od Beograda do Loznice zbog Rio Tinta.

Vučić je ponovio da neće biti ništa sa Rio Tintom dok vlast i narod o tome ne odluči.

"Nećemo da se krijemo, rećićemo koje su alternative, šta dobijaju a šta gube. Ko želi neka vidi", poručio je Vučić.

Na pitanje o tome šta će biti sa Zakonom o vodama on je rekao da će striktno poštovati Ustav i da će zakon potpisati ako bude u skladu sa najvišim aktom, a u suprotnom neće.

Ocenio je i da je taj zakon usmeren na to da se uredi pitanje splavova, a da se pobunila "splav mafija".

"Ne laje kera sela radi, već sebe radi", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)