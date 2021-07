KUKAVIČJE JAJE: Kurti poneo u Brisel zahteve koji vode priznanju Kosova! Vučić odbio i da razmatra spisak njegovih želja!

Aljbin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija, predstavio je u Briselu predlog deklaracije o miru između Kosova i Srbije u šest tačaka, a svaka od ovih stavki je svojvrsno priznanje nezavisnosti južne srpske pokrajine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je pomenuti predlog, a prema rečima sagovornika Kurira iz diplomatskih krugova, ovo je još jedna od Kurtijevih igrarija da u pregovore uvede priču o državnosti.

Nametanje priče

Izjava (deklaracija) sastoji se od šest članova. Prvi član je "nenapadanje" - da će se obe strane "suzdržati od međusobnih napada, vojne agresije, oružanih neprijateljstava ili nasilnih sukoba kao načina rešavanja bilo kojeg nerešenog spora ili bilo kojeg spora u budućnosti". Drugi član se odnosi na "poštovanje granica", po kome se obe strane "obavezuju da će strogo poštovati međusobne granice i neće pokušati, ni sada ni u budućnosti, da okupiraju, zauzmu, pripoje ili kontrolišu teritoriju jedni drugima u celini ili delimično". Treći član je "reciprocitet u zaštiti i promociji manjinskih prava", dok se četvrti član odnosi na "mirno rešavanje sporova" - u slučaju neuspeha u postizanju dogovora, po bilo kojem od gore navedenih članova, "strane će, u svakom slučaju sporazumno, tražiti rešenje drugim mirnim sredstvima, uključujući posredovanje, arbitražu, i nikada neće upotrebiti silu u sporovima". Peti član je "međusobna podrška procesu evropskih integracija", dok se šesti odnosi na "završne odredbe" - ovde se navodi da je izjava sačinjena na tri jezika (engleskom, albanskom i srpskom), kao i da je potpisana (bila bi) u prisustvu i svedočenju predstavnika EU i SAD.

Prema rečima Zorana Milivojevića, bivšeg diplomate, ovu deklaraciju ne treba uzimati u razmatranje jer ona predstavlja pokušaj da se nametne priča o kosovskoj državnosti.

- Ona treba da predstavlja sporazum između dve države, dobro je što Vučić nije hteo da se bavi time. Sva ponuda dokumenta je da nametne priču da je Kosovo država, to je njegova platforma i zato imamo i drugi neuspešan sastanak. Odgovornost je na posrednicima u Vašingtonu i Briselu - kaže Milivojević, kao i da je ovde reč o strategiji pritiska na srpsku stranu da odustane od svojih stavova i učini ustupke prištinskoj strani.

Čudo neviđeno

Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM, poručio je juče da je razgovor s Kurtijem bio čudo neviđeno.

- Od Evropske unije smo dobili nacrt razgovora i u njemu nema ničega spornog, a Kurti je izašao sa svojim papirom i dao ga (visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzepu) Borelju, a on nije znao o čemu se radi - naveo je Petković. Međutim, Kurti uopšte ne vidi svoju odgovornost za neuspešan sastanak u Briselu - neuspeh Srbije je, kaže, u tome što ne želi da "prizna svoju zločinačku prošlost". Na Fejsbuku je objavio fotografije knjiga koje je poneo u Brisel kako bi ih predao predsedniku Srbije i visokom predstavniku EU Đuzepu Borelju.

Kurir/K. B.

Ivica Dačić

Kurti nema veze s realnošću

Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, smatra da Srbija treba da bude strpljiva i stalno ističe svoju opredeljenost za dijalog s Prištinom, bez obzira na to šta govori Kurti.

foto: Kurir

- Svi znaju da ono što Kurti govori nema nikakve veze s realnošću, da je to potpuno van agende dijaloga i da je sve usmereno na to da se ne vratimo na suštinu priče - a to je ispunjavanje onoga što je potpisano - formiranje ZSO i dijalog za dolazak do političkog rešenja za probleme na Kosovu i Metohiji - poručio je Dačić.