VUČIĆ O SLIKAMA ŽRTAVA BELIVUKOVOG KLANA: Uradio bih isto što i Vulin, bivša vlast pokazivala ubijene zemunce i kosti iz Batajnice

predsednik Alekandar Vučić govoreći o kritikama opozicije zbog toga što je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pokazao fotografije žrtava klana Veljka Belivuka, kazao je da bi i on uradio isto što i Vulin.

"Oni kažu ne smeš da pokažeš fotografije kako su unakazili tela. Pri tome one su blurovane i ne vide se lica. I zato traže gašenje televizije", rekao je Vučić.

On je podsetio da su za vreme prethodne vlasti javnosti prikazane fotografije ubijenih članova tzv.zemunskog klana, kosti iz Batajnice, snimci ubijanja uživo iz Srebrenice i da tada niko nije tražio gašenje RTS-a.

"I tada su gospođa (Nataša) Kandić i svi ostali govorili kako je to bogougodno, jer Srbi treba da dožive katarzu, jer treba da vide šta su radili. A Srbi ovde ne treba da vide šta su radili oni koje neki podižu u nebesa i kao heroje ih predstavljaju. Zato što su im oni bili jedina nada, jer znaju da je trebalo da me ubiju pa bi tako došli na vlast", rekao je Vučić.

Vučić se upitao šta sada kada se oni podsete na sve te primere.

"To su radili direktno. Snimak ubistva direktno su prikazivali, a ne snimak tela. Ako prikazuje da se vlast obačunava sa najopakijih kriminalcima i lažovima, koji su pre svega bili političari i zajedno sa nekima iz vlasti, videćete kako su se bavili politikom", zaključio je Vučić.

On je dodao da pošto im je propala opcija da ga likvidiraju, ostalo je da se kriminalci dižu u nebesa.

"Sećate se osmeha i podsmeha o mlevenom mesu. Treba policija da vam pusti da vidite kako je to izgledalo pa da vidim da li će onaj pedofil sa Pravnog fakulteta da se smeje. Izvinjavam se nije on pedofil, ali to ne sme da kaže kada ga prikopčaju na jednu mašinu, jer tada ga boli bešika i sve drugo", rekao je on.

Vučić je ocenio da postoji neverovatna vrsta licemerja, ali da će tražiti i više da se prikaže kako bi ljudi videli sa kim imamo posla.

"Kada pričaju o zgradi na Vračaru zaboravljaju na ljude iz Dubljanske ulice od pre 13 godina kojima se urušila zgrada i čiji je status i dalje nerešen", rekao je Vučić.

On je zaključio da će obići svaki kraj Srbije i obići sve najmanje opštine.

