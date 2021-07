MINISTAR MALI: Samo Aleksandar Vučić može da im se odupre, zato i žele da ga sruše

Ministar finansija Siniša Mali poručio je da "smo danas imali priliku da vidimo na delu spregu bande ubica, političara i tajkuna koji u svom vlasništvu imaju pojedine medije, i koji hoće na taj način da se vrate na vlast".

Ministar se oglasio na Instragramu, gde je podelio fotografiju predsednika Aleksandra Vučića i pored nje napisao:

"Oni će da učine sve, čak i da iskoriste ubice, kako bi ponovo vladali. Jedina osoba koja može tome da se odupre i da im se usprotivi je Aleksandar Vučić. Dakle, on nije samo PRAVI, već i JEDINI, koji to može. Upravo zato i žele da ga sruše. Oni ne žele da Srbija napreduje i da ide dalje, ne žele da se grade novi auto-putevi, nove bolnice i škole. Za razliku od njih, Aleksandar Vučić želi bolju budućnost za našu decu i znam da od toga neće odustati. Svakog dana se za to bori"!

(Kurir.rs)