USIJANJE DANA! DOKAZ DA U SREBRENICI NIJE BILO GENOCIDA: Šta može da promeni izveštaj Međunarodne komisije?

Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine zaključila je da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Šta ovaj izveštaj može da promeni, da li će se skinuti mrlja sa Srbije i optužbe da su Srbi genocidan narod? Da li izveštaj može da utiče da se revidiraju presude?

O ovim temama u Usijanju dana govore istoričar Nebojša Damjanović, advokat Branko Lukić i preko Skajpa predsednik OO SDS-a Srebrenica Momčilo Cvijetinović.

foto: Kurir

"Izveštaj je rađen detaljno. Kao istoričar, bojim se da se reč genocid prelako upotrebljava. Ovde su, činjenica je, ubijeni muškarci, zarobljeni vojnici. Valjda niko i ne negira veliki zločin", kaže Damjanović.

"Počeli smo da čitamo izveštaj, meni i dalje nije jasno, nisam došao do toga - da je broj stradalih 3.700. Koliko je meni poznato, streljano je između 1.600 do 2.000. Genocid zahteva temeljno planiranje i dugotrajno izvođenje. Mi znamo da se u Srebrenici desilo nešto za šta Tužilaštvo nije dokazalo da je postojao plan. Srbi su puštali žene i decu, a onda streljaju zarobljene. To jasno ukazuje da genocida nije bilo, da nije bilo namere da se zatre rod. Sam Tribunal je rekao da je 'unapredio definiciju genocida', na šta nijedan sud nema pravo", nadovezao se Lukić.

foto: Kurir

"Definicija kaže da je genocid uništavanje jedne populacije, što u ovom slučaju nije ni planirano, ni učinjeno. Ovaj dokument je prvi pokušaj zaštite srpskih interesa", poručio je Cvijetinović.

foto: Kurir

Postavlja je pitanje da li će izveštaj ostati samo slovo na papiru.

- Sigurno neće ostati mrtvo slovo na papiru, odjeknuće u svetu. Istina je samo jedna, ako hoćemo da dođe do pomirenja mi moramo da utvrdimo činjenice. Vratio bih se na definiciju genocida, pravna definicija je utvrđena međunarodnim aktom i to je jedina definicija. Genocid je namera da se uništi jedan narod i to je to. Za genocid je potreban plan, ne dešava se na mah. Ovaj izveštaj je prvi pokušaj da se otključa srebrenička brava na pravi način - rekao je advokat Lukić.

02:18 USIJANJE DANA, DOKAZ DA U SREBRENICI NIJE BIO GENOCID: Branko Lukić, advokat: Hag je primenio svoju definiciju genocida

foto: Kurir

O reakcijama u Srebrenici nakon izveštaja Cvjetinović je rekao:

- U Srebrenici su jako podeljena mišljenja. Za nas Srbe je karakteristično da odobravamo ovakav vid istraživanja, Bošnjaci su malo skeptični. Smatram da su mnogo veće brojke i da se to skriva. Te podele u Srebrenici će potrajati dokle ima stanovništva, a ako se pogleda demografska slika, u narednih 100 godina ćemo prestati tamo da živimo. Svi odlaze iz tog područja. Priča o genocidu je postala forma života ljudi tamo. Dakle, tu se krije velika tajna koju očigledno žele da sakriju, a kad ćemo doći do istine, Bog samo zna -

foto: Kurir

- Kriminalno je reći da nije počinjen genocid, a dozvoljava se da se negiraju srpske žrtve. Totalo dvostruki aršin zapadnih medija, a to im treba da opravdaju bombardovanje Srbije - nadovezao se Lukić i dodao da se nada da će nam pomoći izveštaj.

01:45 Momčilo Cvijetinović, predsjednik OO SDS-a Srebrenica: U Srebrenici se nije desilo uništenje cele populacije

- Ovaj dokument je veoma bitan, ali kasni 20 godina. Ni jedna vlast u Republici Srpskoj i BiH se nije dovoljno bavila istraživanjem. Ne govori se dovoljno o srpskim žrtvama iz rata i postoji dosta dvostrukog aršina, što nas dovodi u problem. Vlasti moraju da nađu odgovor - rekao je Cvjetinović i da se nada da će u Srebrenici doći do pomirenja.

(Kurir.rs)