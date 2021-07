VUČIĆ: Nisam se sastajao s Belivukom! Spreman sam da idem na poligraf, tući ću se protiv ubica, boriću se istinom...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje Veljka Belivuka, koje je objavio portal Krik, o navodnim vezama s njim i ljudima iz vlasti, negirao je da se ikada video s njim i najavio da će se uskoro obratiti naciji da bi izneo dokaze i pokazao ljudima šta se zaista događa. Kako je rekao, u narednih 48 sati obratiće se javnosti i otkriti koja je politička pozadina iskaza Belivuka datog na saslušanju u tužilaštvu.

Vučić je istakao da je logično da ubice i koljači, kada vide da stigne optužnica i vide dokaze, pokušaju da se politički izvlače iz svega, dobiju političku podršku kao što su je dobili od pojedinih političara.

Sve će se saznati

Na pitanje da prokomentariše objavu Krika o tome šta je Belivuk rekao policiji, pominjući ljude s vlasti, Vučić je ukazao na to da je taj isti „uvaženi gospodin rekao da nije nikoga ubio, zaklao, da su fina gospoda kojima je smestio režim“.

Istakao je da je ponosan na činjenicu da su njega optužili, jer svakome je jasno da ga, kako je rekao, ne bi pomenuli da su se viđali.

- A nisu pomenuli one s kojima su se stvarno viđali, sa kojima su sarađivali u zemlji i izvan nje. Nikada u životu nisam video tog čoveka, niti razgovarao s njima - kazao je on.

Vučić je istakao da, ako se video s njima na bilo kojoj lokaciji ili razgovarao s njima, ne samo da je spreman da se skloni s mesta predsednika već i sam da se prijavi i ostane u zatvoru do kraja života.

- Zašto su izabrali takav način odbrane - nisu ga oni smislili, već oni koji im donose poruke. Obelodanićemo kako je mafijaški konsiljere donosio te poruke - najavio je on. Kako je rekao, „drže i trenere i menadžere, da im govore kako da daju izjave, to radi ovaj mafijaški konsiljere, to ćete da vidite“.

On je komentarisao navode kako Belivuk i njegov saučesnik tvrde da je sve u dogovoru s njim radio.

- Jedan je rekao da smo se sastajali u stanu na Zvezdari, drugi u kući u Ritopeku. Razmišljao sam dugo da li da odgovorim. Narednih dana biće zanimljivo, jer ću se obratiti naciji. Potrebno mi je 48 sati ili možda nešto manje da pokažem istinu - najavio je on.

Neće me uplašiti

Belivuk očekuje da bude kandidat za predsednika, a Marko Mesar za premijera, jer su umnogome zadužili prijatelje na sceni - primetio je Vučić ironično.

Vučić je kazao da je, kada je hapsio Miroslava Miškovića, već rekao da neće nikome da plaća reket i da je znao da će ga to skupo koštati jer se radilo o jednom od najmoćnijih tajkuna.

- Znao sam kako će da usledi i koliko godina će se voditi kampanja protiv mene. Prvi put kada sam izgovorio da ne razumem kako je moguće da se promenio DNK nalaz u vezi sa ubistvom na šinama, kreće moje prisluškivanje, kampanja kako sam spasavao neke žene od sudova što su bile moje ljubavnice ili šta drugo, do toga da sam imao odnose s muškarcima, nekim voditeljima - objasnio je on i dodao da su to sve sitnice.

Kako je rekao, tražili su sve vreme, suštinski, da plaća reket.

- I u ovom tekstu kažu „ako se Vučić ne opameti“. Neću da plaćam reket, nastaviću da pokazujem narodu da ćemo da pobedimo ubice, kriminalce i sve pomagače, kako političke, tako i medijske i sve druge. Neću da se povlačim pred ubicama i koljačima i njihovim političkim pomagačima - poručio je on.

Vučić je kazao da će se, dok je živ, boriti za slobodnu Srbiju i da nikada neće imati bilo ko pravo da ubija nekoga“.

Najavio je da će obelodaniti veze sa mafijaškim konseljereom koji se ovih danas sastao sa kriminalcima ugovarajući kakvu će kampanju da vode protiv njega.

- Ma koliko meni bilo teško, tući ću se protiv ubica. Ako ništa, ponosan sam na činjenicu što su mene videli kao najvećeg neprijatelja, nekog koga ne mogu da potkupe i uplaše. Niko od njih nikada me neće uplašiti, boriću se istinom do poslednjeg daha - rekao je on.

Postoje dokazi

Vučić je kazao da je spreman da odgovori na sve nadležnim organima i da ide na poligraf. Kaže i da vlasti poseduju dokaze kako su smišljali priče i govorili kako ćemo poludeti od besa.

- Nisam poludeo od besa, već od ponosa što ne možete da me uplašite ni snajperima ni milionima od droge - naglasio je on.

Istakao je da će vlasti osigurati aktuelni mir, u kom proteklih meseci nije bilo nijedno mafijaško ubistvo.

Ovo je najmonstruoznija banda Ubili Kiću, planirali ubistvo visokog zvaničnika, imali političku podršku Predsednik je naveo da postoje dokazi da je ova grupa htela da ubije jednog od visokih zvaničnika, kao i da najavljuju ubistvo drugog. - Oni se time bave, mogli su sve, ubili su Kiću i mnoge druge. Videćete tek šta će da dolazi. Imaju zvanično pet ubistava, a ima ih 40 počinjenih u Evropi i regionu. To je najmonstruoznija banda - rekao je Vučić. Kako je dodao, „ovo su sitnice u odnosu na ono na šta su sve spremni“. Kako je dodao, sve vreme su imali značajnu političku podršku. - Ja ću biti jedan od onih koji će stati na čelo odvažnih i poštenih ljudi koji neće plaćati reket ni Milovanu Brkiću ni Draganu Ðilasu ni Draganu Šolaku, nikome. Ne poistovećujem ih, da bude jasno. Najgori su Belivuk i Marko Mesar. Ovo je ostalo političko-tajkunska boranija. foto: Fejsbuk

Jezivi detalji Skidali kožu s glave da se dlake ne zaglave u mašini l Vučić je rekao da su pripadnici klana žrtvama skidali skalpove kako bi potom mogli da ih samelju u mašini za mlevenje mesa u skrivenoj prostoriji kuće u Ritopeku. - Morali su da skidaju kožu s glave ljudima, jer dlake smetaju i može da se zaglavi mašina za mlevenje mesa - rekao je Vučić i dodao da su pripadnici klana imali načine kako da seku glave žrtvama i odvajaju delove tela. foto: MUP

Ana Brnabić I koljači im dobri Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst koji je objavio Krik, a tiče se Belivukovog svedočenja. - Psihopata koji pozira pored unakaženih žrtava i izjavljuje ne samo da nije ubica već da nije ni kriminalac, kada „samoinicijativno“ krene da optužuje ljude iz SNS, tajkunskoj opoziciji i njihovim medijima postaje kredibilan izvor. I koljači su dobri, samo da su protiv Vučića? foto: Beta Slobodan Miljevic

Darko Glišić Notorna laž Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić izjavio je, povodom pisanja Krika da je Belivuk na saslušanju u tužilaštvu rekao da mu je predsednik Vučić navodno tražio „usluge“, da je svima jasno da je u pitanju notorna laž. Glišić, koji je apostrofiran takođe u iskazu Belivuka, rekao je da ljudi koji se sve vreme bave politikom sada napadaju one koji su ih uhapsili, a promovišu one koji su im bili saradnici i zaštitnici. foto: Zorana Jevtić

Vladanka Malović Vidi se odakle vetar duva Članica Predsedništva SNS Vladanka Malović reagovala je na tekst u kome se prenosi transkript iskaza Belivuka konstatacijom da je lepo da se ponovo vidi odakle vetar duva i čiji je Belivuk bio izvršilac. - Kada dobiješ ceduljicu od stvarnih zaštitnika koga da predstaviš kao saradnika, a koga kao protivnika, pa ga trapavo izvedeš, prilično je žalosno. Ovi što su planirali da postanu gospodari Srbije još jednom su pokazali da su mnogo bahati i bolesni, ali i veoma glupi. Možda bi neko i poverovao u vašu režiju da vaš brat Velja nije rekao da nema veze sa onolikim monstruoznim ubistvima. foto: Dragana Udovičić

Zorana Mihajlović Zar će neko poverovati? Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je veoma opasno da se izjave vođe ozloglašene kriminalne grupe, koje su se pojavile u medijima, koriste za napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. - Zar ima nekog ko će da poveruje tvrdnjama koje dolaze od čoveka kod koga je pronađena mašina u kojoj su mleli ljude? Naravno da će da kaže bilo šta ne bi li povećao šanse da izađe sa mesta na kome se trenutno nalazi. foto: Beta Zoran Petrović

Jasna poruka Mafiji ćemo odseći glavu Srbija će, rekao je Vučić u obraćanju građanima Knića, biti pod velikim pritiskom u narednom periodu, spolja zbog KiM i RS, a unutra zbog mafije koja je digla glavu. - Srbija će biti pod velikim pritiscima, kako spolja, zbog Kosova i RS, tako i iznutra, jer je mafija digla glavu misleći da može da upravlja državom. Mafiji ćemo odseći glavu i pokazati da je država jača - poručio je on.

Ekipa Kurira