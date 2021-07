ŠTA JE SRBIJA URADILA CRNOJ GORI? Ministar Vulin odgovorio Krivokapiću

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin se osvrunuo na izjave Zdravka Krivokapića koji govori o "hladnom ratu" između Srbije i Crne Gore.

- Mi prema Crnoj Gori nismo učinili ni jedan jedini neprijateljski akt. Stalno slušam kako Srbija ne priznaje državnost Crne Gore. Nije tačno. Doneli ste tu odluku, odlično. Vi ste samostalni, to je vaša stvar. A da li mogu Srbi da budu bar ravnopravni građani Crne Gore. Ne više od toga. Ne tražimo mi ništa, nas samo zanima da tih 30 odsto građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi imaju pravo na svoj jezik, pismo, pravo na svoju crkvu, da imaju pravo da učestvuju u političkom životu, a ne da se stide što su Srbi - izjavio je Aleksandar Vulin.

Upitao je šta je to Srbija uradila Crnoj Gori.

- Ja znam da je nama proteran ambasador, znam da je protiv nas, prvi u regionu, pretekli su čak i Šiptare i Incka, donet je zakon o negiranju genocida koji treba direktno da pogodi Srbiju i sve Srbe gde god da žive. Nije potpisan Temeljni sporazum sa SPC. Kada je trebalo da se isporuka oružja koje smo dobili od Ruske Federacije sprovede jeftinijim putem preko luke Bar, nama je to odbijeno, morali smo da plaćamo milione da bi to stiglo u Srbiju. Kada im je Srbija dala vakcine oni su odvojili 400 vakcina od svog kontingenta i dali ga tzv. Kosovskim bezbednosnim snagama, tzv. "vojsci Kosova". Mogli su da daju građanima Prištine recimo, ali ne, oni su hteli da se zna da su dali upravo bezbednosnim strukturama koje mi ne priznajemo i za nas je naravno to veliki napad - kaže ministar i dodaje - A šta smo mi uradili? Dali smo vakcine, ponudili Mini šengen, ponudili smo da se između nas potpuno izbrišu granice u smislu lakšeg kretanja ljudi i robe, ponudili smo pomoć u svakoj prilici Crnoj Gori. Šta smo mi to uradili da bi bio "hladni rat"? Kakav "hladni rat", oko čega? Je li oko toga da nemamo ambasadora u Podgorici, pa nismo ga mi proterali. Mi ambasadora Podgorice u Beogradu nismo proterali. Mi nismo proterali nikoga.

Upitan da li je projekat mafije u Crnoj Gori bio i projekat dela političkog vrha u toj zemlji da se destabilizuje Srbija kroz mafijaške radnje, ministar Vulin je istakao da bande kao što je Belivukova, između ostalog služe da se destabilizuju zemlje.

- Oni nastanu da bi zarađivali novac. Oni hoće da postanu bogati. Ali oni koji im omoguće da dobiju narkotike, oni koji ih naoružaju, koji ih obuče, pripreme, koji im daju prvu zaštitu, oni imaju brojne druge interese, ne samo novac. Takve bande se, između ostalog, koriste za destabilizaciju zemalja u kojima se nalaze. Kad oni toliko narastu i postanu toliko opasni, onda ih koriste od korumpiranja zvaničnika neke zemlje pa do likvidacija. Za sve to mogu da posluže i služe - rekao je ministar Vulin.

Podsetio je da je rekao sam da će se ovo desiti, i da više neće biti važno ko je vršio zločine nego ko je objavio fotografije tih zločina.”Neće biti važno šta je rekao tužilac, šta je rekao ministar unutrašnjih poslova, šta je rekao sudija, nego šta je rekao Belivuk i njegova banda.”

- Činjenica je da su narkotici došli iz Crne Gore, to je pogonsko gorivo svake mafije. Činjenica je da su najveći broj mafijaških ubistava koja su bila na našoj teritoriji urađena zbog sukoba kavačkog i škaljarskog klana, a to nije bio ideološki sukob oko pristupa državnosti Crnoj Gori već je to bio sukob dva narko-klana oko tržišta, uticaja, novca i kontrole tranzitnog prostora prema Zapadnoj Evropi, preko Srbije - rekao je ministar policije.

- Moj posao je da branim građane Srbije i da im kažem da su u ovu zemlju svi dobrodošli osim kriminalaca, narko-dilera, ubica. Srbija njima nije sigurno mesto - poručio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)