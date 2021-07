PODRŠKA SPOLJA: Belivuk i Miljković rušili Vučića i organizovali prevrat u državi uz pomoć stranaca?!

Sve više prikupljenih dokaza ukazuje na to da je kriminalni klan uhapšenih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, po svemu sudeći, imao zaštitu i pojedinih stranih obaveštajnih službi, kao i da je bio na vezi s diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Srbiji.

O tome je u nekoliko navrata govorio i predsednik Aleksandar Vučić, koji je u subotu na televiziji Pink rekao da se i dalje rasvetljava uloga stranaca u obaveštajnom delovanju Belivukove grupe.

Govoreći o jezivim fotografijama mučenja i klanja žrtava ovog kriminalnog klana, Vučić je rekao da je to dokaz da "nismo preterivali iako su se smejali u jednoj ambasadi, za koju još nismo sigurni kakva im je uloga u obaveštajnom delovanju Belivukovog klana".

Monstruozna hobotnica

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš naglašava da ovakva mafijaška struktura ne može bez veza van Srbije.

- Moramo imati u vidu da je Belivukov klan već sam po sebi delovao i van granica Srbije, on uopšte ne bi mogao da dostigne tu moć koju je imao u kriminalnom podzemlju bez međunarodne podrške. Naročito imam u vidu to da ovde nije reč samo o kriminalcima ubicama sa ulice, ovde je reč o kompleksnom mafijaškom udruživanju koje ima potporu i u medijima, i u biznisu, pa čak i u politici. Da biste razgranali takvu strukturu, koja raspolaže milionima, jednostavno morate da imate saradnike, a možda čak i neke važne donosioce odluka na međunarodnom nivou. Ja sam uveren da će optužnica koja se očekuje ovih dana obuhvatiti i ovaj deo, jer ne sumnjam da su naše bezbednosne službe doprle do svih krakova ove monstruozne hobotnice, pa i do njihovih veza van Srbije - ocenio je naš sagovornik.

On smatra da je vrlo važno što je predsednik ovako direktno i sa obiljem dokaza govorio o pohapšenom klanu ubica i otmičara.

- Jer, posle ovako ubedljive argumentacije od strane najvećeg autoriteta u zemlji niko više ne može da relativizuje hapšenje jedne od najopasnijih kriminalnih grupa. A to je bilo neophodno jer su u javnosti, putem raznih kanala, počele da se množe priče kojima se bagateliše ovaj veliki uspeh naših bezbednosnih službi. Ove poruke predsednika bile su važne i za inostrane faktore, jer su i mnogi od njih s nipodaštavanjem gledali na dosadašnje dokaze i uopšte na to kolika je opasnost po državu i građane sklonjena sa ulice i poslata u zatvor - kaže Dragaš.

Motiv - destabilizacija države

Penzionisani pukovnik Kosa Ljuban Karan ukazuje da u Srbiji postoji očigledna povezanost tri grupacije - ostataka kriminalnih klanova, unutrašnjepolitičko-tajkunskih grupa i pojedinih stranih obaveštajnih službi.

- Motivi su im različiti, a zajedničko za sve njih je da žele prevrat u Srbiji. Promena vlasti je jedini način preživljavanja kriminalnih klanova, od kojih je dobar deo u zatvoru. Postoje političke snage koje žele na vlast bez izbora, žele nestabilnost i zato se oslanjaju na kriminalce. Te prevratničke vlasti ne veruju policijskim i vojnim strukturama i računaju da će poluge sile da im, kad za to dođe vreme, čine kriminalni klanovi. Najveću snagu stranom faktoru u svemu ovome daju moćne zapadne službe i njihovi balkanski sateliti. Oni deluju podrivački, jer im aktuelna politika u Srbiji ne odgovara. Motiv je da destabilišu Srbiju, promene aktuelnu vlast i dovedu one snage koje će državu da vode u pravcu koji njima odgovara - objašnjava naš sagovornik.

Više nego sumnjivo Štek stanovi u blizini ambasada Da je kriminalna grupa Belivuk-Miljković uživala zaštitu i pojedinih stranih diplomatskih službenika u Beogradu, ukazuje i to što je otkriveno da su neki od njihovih štek stanova bili u neposrednoj blizini određenih ambasada i rezidencija. Ispred rezidencije jedne od njih na Dedinju pripadnici ovog klana su oteli jednu od svojih brojnih žrtava, ali niko od osoblja nije reagovao niti je slučaj prijavio našim državnim organima. Taj slučaj je indikativan posebno zbog činjenice da je ta rezidencija obezbeđena velikim brojem nadzornih kamera koje pokrivaju sve u radijusu većem od kilometar.

Akcija stranaca u Dominikani Strana služba pustila Džonija s Vračara Upliv stranog faktora desio se i prilikom hapšenja bliskog Belivukovog saradnika Nikole Vušovića, zvanog Džoni s Vračara, koji je označen kao srpska veza kavačkog klana. On je u martu uhapšen u Dominikanskoj Republici, ali je ekspresno i pod nejasnim okolnostima pušten na slobodu. Ova akcija oslobađanja Vušovića pripisuje se obaveštajnim naporima jedne velike svetske sile. - Mi smo u 2.15 poslali Interpolov zahtev za izručenje, ali smo dobili obaveštenje da će jedna strana služba izvršiti pritisak da ga puste i on je pušten u 6.15 - ispričao je Vučić, ne otkrivši o kojoj zemlji je reč kako ne bi kvario diplomatske odnose.

