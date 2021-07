ŽRTVOVALI SRBE IZ KRAJINE ZARAD MUSLIMANA U BIHAĆU! Štrbac za Kurir: Galbrajt dao ZELENO SVETLO za Oluju, nije računao na POKOLJ

Izveštaj komisije koju je predvodio Gideon Grajf treba da doprinese „jačanju poverenja i tolerancije među narodima u BiH, konačnom pomirenju i suživotu sadašnjih i budućih generacija”.

Da li će tako i biti u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je Savo Štrbac, predsedniK Dokumentaciono informacionog centra Veritas.

- To je vrlo kompleksno pitanje, nema jednostavnog ogovora. Ja sam se mnogo bavio Haškim tribunalom, a sa ovom problematikom sam se suočio još 90-ih godina.

- U Beogradu je bio strašan otpor prema Haškom sudu, da je nelegitiman i niko sa njim nije hteo da sarađuje. To su bile eminentne ličnosti iz kruga naučnika i istoričara. Ja sam tada bio "crna ovca" koja je prihvatila saradnju sa tim sudom i do danas nisam promenio svoje mišljenje. Koliko god da nas ima, mi smo mali. Ako je Savet bezbednosti doneo neku odluku po pitanju tog suda, mi smo morali početi igrati po pravilima tog istog suda. Ja sam prvi primio istražioce iz Haga i dao im tada 10-ak dosijea o stadanju Srba i to se posle pokazalo kao nešto dobro - priča Savo.

- Da smo dali svoje dokaze i da smo adekvatno sarađicali sa njima, kao što nismo, mogli bismo na ove nepravdene presude sa punim legitimitetom da odgovorimo da je sud u Hagu antisrpski, naglasio je Savo.

- Sad mi ovo izgleda kao borba Davida protiv Golijata. Naravno, ovaj izveštaj se slaže sa mojim pogledima na ono što se desilo u Srebrenici.

Savo je ispričao da je na prošlogodišnjem vebinaru došao u sukob sa američkim ambasadorom, koji je bio u Hrvatskoj tokom rata 90-ih, Piterom Galbrajtom i koji mu je otvoreno rekao da su Srbi iz Krajine žrtvovani zarad muslimana u Bihaću:

- On je tada rekao: 'Mi Amerikanci smo žrtvovali vas u Krajni zarad muslimana u Bihaću'. Zašto? Prvo jer smo odbili "Plan Z4" kada su ga Amerikanci doneli, a on, Piter, je bio na čelu kada su ga donosili nama, a drugo razlog za naše žrtvovanje bila je Srebrenica. Ona se desila 11. jula a Oluja se desila 4. avgusta - priča Savo, koji navodi da je Galbrajt o Srebrenici čuo od odobe koja je bila prisutna kada se napad dogodio.

- Došla je direktno kod njega žena iz UN, koja je njemu direktno ispričala šta se desilo u Srebrenici, više ga nije bilo briga šta kažu izveštaji, onda je on dao zeleno svetlo za napad na Krajinu Tuđmanu, a do tada ih je nekoliko puta odbijao, jer su oni i ranije tražili da očiste Krajinu. Tu se vidi da niko ništa bez Amerikanaca ne radi. Ono što su još Galbrajt i Tuđman procenili je da će, ukoliko Krajina ne bude napadnuta,Srbi napasti Bihać, gde će biti četiri puta više žrtava, nego u Srebrenici - priča Savo.

Ono na šta Amerikanci nisu računali, jeste pokolj i pljačka koju su Hrvati sproveli nad starcima nakon proterivanja Srba.

