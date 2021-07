Bolton: Razmatrali smo podelu Kosova!

Savetnik prethodnog američkog predsednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Džon Bolton naveo je da još nije poznato kakav odnos administracija aktuelnog lidera SAD Džozefa Bajdena ima prema Balkanu i dodao da je Vašingtonski sporazum mrtav ako premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti nije zainteresovan za taj sporazum.

- Ako nije zainteresovan za njega, onda je mrtav. Ovo je osnovno pravilo pregovaranja, morate da imate dve strane koje žele da se dogovore o nečemu. Osnovna stvar jeste uloga SAD u konfliktu Kosovo-Srbija ili bilo kojem drugom - rekao je Bolton za Kosovo onlajn.

Na pitanje da li je ideja razmene teritorije između Beograda i Prištine definitivno odbačena, te da je u prethodnom periodu bilo mnogo non-pejper dokumenata, Bolton je rekao:

- Mogu da vam kažem da sam kao nacionalni savetnik za bezbednost pričao s Tačijem i predsednikom Vučićem i da je ta mogućnost manje teritorijalne korekcije bila razmatrana i o njoj se diskutovalo. Ako smo mogli da prevaziđemo raspad Jugoslavije 1991, a znam da istorija seže mnogo duže od 30 godina unazad, onda je to moglo da bude deo većeg paketa koji bi nas doveo do rešenja. Ako ljudi ne žele da razgovaraju o teritorijalnoj korekciji, prema definiciji sklanjate jednu moguću komponentnu rešenja i sužavate opcije za rešenje i po definiciji pravite situaciju u kojoj se teže dolazi do rešenja. Kosovska vlada ima puno pravo da kaže da ne želi da razgovara o teritorijalnoj korekciji, ali mislim da to onda praktično znači da neće biti napretka u pregovorima.

E. K.