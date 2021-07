MINISTAR VULIN: Dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju, Srpska će uvek imati podršku i pomoć od strane Republike Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin komentarisao je danas u Zvorniku odluku Valentina Incka.

- Nakon štetne, pogrešne i zlonamerne odluke Valentina Incka, odluke kojom je pokušao da se osveti svim narodima Bosne i Hercegovine, desilo se ono što je i očekivano, došlo je do destabilizacije BiH, do značajnog uznemirenja svih političkih faktora u BiH i naravno, došlo je do toga da se Republika Srpska oseća veoma ugroženo. Nametanje istine nikada nije moguće i jednostavno nije nešto što bi na bilo koji način trebalo uraditi - izjavio je Vulin.

Ministar je rekao i da je do kasno sinoć razgovarao s predsednikom Vučićem o svemu što se dešava u BiH.

- I nakon ove štetne i pogrešne odluke Valentina Incka, i ja očekujem da će predsednik Vučić pozvati političke predstavnike Srba iz Republike Srpske u Beograd, da se vide, da razgovaraju, da zajedno analiziraju sve što se dešava i verujem da će doneti odluke koje su dobre za naš narod ali i dobre i za sve ljude koji žive na ovim prostorima. Ne znam kakvi će biti zaključci ni kada će se to desiti, ali znam jednu stvar - Republika Srpska neće ostati bez podrške Republike Srbije. Dok Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju Republika Srpska će uvek imati podršku i pomoć od strane Republike Srbije - izjavio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)