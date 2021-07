MINISTRI VULIN I CIKOTIĆ POTPISALI VIŠE SPORAZUMA: Olakšaće život građanima obe države

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin i ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić potpisali su danas u Zvorniku više sporazuma koji će doprineti jačanju bilateralne saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala i migracija, kao i efikasnijem upravljanju granicama.

Ministri Vulin i Cikotić potpisali su sporazume između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, graničnim prelazima, zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, kao i aneks Sporazuma za zajedničku lokaciju na Graničnom prelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most).

Po potpisivanju sporazuma ministar Vulin je na konferenciji za novinare istakao da će oni život građanima Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske učiniti lakšim i boljim i da će od njih benefite imati svi, posebno ljudi koji žive u pograničnim opštinama. Prema njegovim rečima, građani koji žive u pograničnim opštinama, državljani i jedne i druge zemlje, kretaće se brže i lakše, bez potrebe da imaju dokumenta koja su potreba svim ostalim građanima.

Ministar Vulin je naglasio da je otvaranje Novog mosta deo šireg projekta koji je u planu, a to je izgradnja auto-puta i dodao da potpisani sporazumi predstavljaju pravni okvir koji će regulisati i ubrzati i druge procedure kada bude pravljen auto-put. „Predugo smo, zbog birokratije, čekali da most bude u funkciji, predugo čekamo da ljudi skrate vreme kada budu putovali, da roba pojeftini. Predugo smo čekali da ono u šta smo zajedno uložili nadu, trud i novac bude na raspolaganju svim ljudima koji žive sa obe strane Drine“, rekao je ministar Vulin, istakavši da više nikada ne smemo dozvoliti da ovakve stvari čekaju. Kako je naglasio, neophodno je da budemo brži, da ne čekamo i da život ljudi za koje smo odgovorni svi zajedno bude bolji, brži, udobniji. „Most ne spaja samo dve opštine, most spaja sve nas i most će nam dati priliku da se bolje upoznamo i da bolje i sigurnije živimo“, istakao je ministar Vulin.

Na sastanku koji je održan pre potpisivanja sporazuma, delegacije dva ministarstva razgovarale su i o drugim bezbednosnim izazovima i rizicima koji pogađaju dve zemlje. A posebno je bilo reči o ilegalnim migracijama. Ministar Vulin je naglasio da ni Srbija ni Bosna i Hercegovina ne žele da postanu parking za migrante. „Republika Srbija to neće biti, a siguran sam da i nadležnih u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj neće želeti da svojim građanima prirede da postanu parking za migrante. Zajedničkom saradnjom i radom izborićemo se da to i ne budemo. Ni vi, ni mi nismo krivi ni odgovorni za migrantsku krizu, pa onda nije u redu da teret te krize pada na nas i naše građane“, poručio je ministar Vulin, a saopštio MUP.

Ministar Cikotić istakao je da je na današnjem sastanku postignuto očekivano razumevanje na bazi već postojeće dobre saradnje između dva ministarstva, velikog broja agencija, što je, kako je istakao, i trend u saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine. „Razgovarali smo otvoreno, konkretno, dotakli smo se i ilegalnih migracija koje su jedna ozbiljna sigurnosna pretnja i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Otvorili smo mogućnosti proširenja saradnje tamo gde postoji obostrani interes“, rekao je ministar Cikotić. On je ukazao da je današnji sastanak bio konstruktivan, da je pokazao ozbiljnost i odgovornost i da predstavlja novi iskorak u sigurnosnoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović zahvalio se ministrima Vulinu i Cikotiću što su verifikovali sporazume koji građanima Zvornika i Malog Zvornika mnogo znači. „Stari most ima poseban značaj u našim životima jer on predstavlja tačku spajanja Zvornika i Malog Zvornika. Mostovi na Drini nas ne razdvajaju, oni su naša večita spona i tako će biti i ubuduće“, rekao je Stevanović.

Ministra Vulina na Graničnom prelazu Karakaj dočekao je zamenik ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Nedeljko Jović, koji je i prisustvovao sastanku dva ministarstva. Na sastanku su, između ostalih, bili prisutni i direktor srpske policije Vladimir Rebić, načelnik Uprave kriminalističke policije Bogdan Pušić, načelnik Uprave granične policije Mile Jandrić, direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić i direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Darko Ćulum.

(Kurir.rs)