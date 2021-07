HAOS U BiH ZBOG ZAKONA O NEGIRANJU GENOCIDA: Biće zanimljivo kada istoričari i pravnici budu vođeni u zatvor samo zato što su Srbi

Zakon o negiranju genocida u BiH koji je nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko samo sedam dana pre odlaska, napravio je haotično stanje u Republici Srpskoj i Federaciji.

Institucije su blokirane, otkazana je sednica Parlamentarne skupštine, pokrenute su kontra-peticije, ali i onlajn peticije u kojima se traži da da se uhapsi Milorad Dodik.

Paralelno, Dodik je najavio da je Republika Srpska čak spremna da proglasi samostalnost sledeće nedelje, zbog svih dešavanja. Šta će biti u BiH, kako će se okončati ova situacija, da li može doći do otcepljenja Republike Srpske?

O svemu tome u Usijanja dana govorili su istoričar Aleksandar Raković, novinar iz Sarajeva Avdo Avdić i analitičar iz Banjaluke Željko Raljić.

foto: Kurir TV

"U Banjaluci ništa strašno, iako sa strane deluje dramatično. Juče se dogodio taj sastanak parlamentarnih stranaka u Banjaluci. Usaglašeno je da srpski predstavnici do daljeg neće učestvovati u donošenju odluka. Danas već imamo najavu da će Dodik 3. avgusta prisustvovati sastanku sa novim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. To znači da Dodik nastavlja po starom, pokaže da je veliki štrumf i okupi sve, a onda izneveri srpsko jedinstvo, kao više puta do sada. Zato ovo nije velika kriza, pokazaće se još jednom da je Dodik veliki manipulator", rekao je Raljić.

01:53 USIJANJE DANA, HAOS U BiH ZBOG ZAKONA O NEGIRANJU GENOCIDA: Željko Raljić, analitičar iz Banjaluke: Milorad Dodik je manipulator

"Svi kojima je stalo do pravde podržali su odluku Incka. Ne radi se o napadu ni na koga, pa ni na srpski narod", poručio je Avdić.

Na konstataciju voditeljke da "zločin" nije "genocid", Avdić je rekao:

"Međunarodni sudovi su priznali genocide. U krivičnom zakoniku Republike Srbije piše da je zabranjeno negiranje genocida koje potvrde međunarodni sudovi".

Raković je prokomentarisao šta su Raljić i Avdić rekli:

"Nisam se bavio pitanjem Srebrenice, ali moje kolege jesu. Oni koji su se bavili, tvrde da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Ne može da se ne uzme u obzir njihovo mišljenje. Hag je politički sud, to je činjenica. Holokaust je neporeciva činjenica i ne može se porediti sa događajima u BiH. Odluka Incka je sramotna".

"Dodik će se sastati sa Šmitom da bi mu rekao da ga Republika Srpska ne priznaje. Biće zanimljivo kada u BiH pravnici i istoričari budu vođeni u zatvor samo zato što su Srbi", dodao je Raković.

"Ako je donesena odluka da srpski predstavnici ne učestvuju u donošenju odluka, onda ni Dodik ne bi trebalo da se sastaje ni sa kim. Peticija koju je Dodik imao spremnu, znači da samo želi da ojača svoju i poziciju svoje stranke. To je još jedna Dodikova manipulacija u najavi", nastavio je Raljić.

"I u BiH i u Srbiji je isti zakon na snazi i ne može se govoriti o verbalnom deliktu. Niko ne tera Srbe da prizna genocid u Srebrenici, samo se zabranjuje negiranje. To je stvar zdravog razuma", dodao je Avdić.

Raković se nadovezao:

"Nije ovde reč o ratnim zločinima, ovde je reč o genocidu koji se odnosi samo na srpski narod. Ne mora eksplicitno da se pomenu Srbi, ali zna se na koga se odnosi ovaj konkretni slučaj. Grajfov izveštaj koji su napravili Izraelci, Austrijanci, Nemci, ljudi različite boje kože, jasno kaže da genocida nije bilo".

"Da li nekoliko hiljada srpskih žrtava u okolini Srebrenice od 1992. do 1995. ima neko pravo?", dodao je Raković.

"Kada je reč o budućnosti Republike Srpske, onda je stvar veoma ozbiljno. Suština problema je što mi u javnom diskursu imamo mantre koje se stalno ponavljaju, a to su da je Republika Srpska genocidna i da su Srbi genocidan narod", Raljić.

"Odnosi između Srba i Bošnjaka će posle ovoga sigurno biti gori. Srbi nikada nisu sejali jabuku razdora. Budućnost BiH je pod zankom pitanja. Kriza će eksalirati kada prvi istoričari i pravnici iz RS budu hapšeni", zaključio je Raković.

Avdić je kazao da je "Beograd bio prvi grad za vreme Drugog svetskog rata koji je 'oslobođen' od Jevreja", Raković je reagovao:

"Ne služite se manipulacijama. Kada je reč o tome u Beogradu, to je uradila kvislinška vlast, koju je Srbija odmah odbacila".

