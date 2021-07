SEM FABRICI: Srbija do kraja godine kreće dalje na putu ka EU

BEOGRAD - Odlazeći ambasador EU Sem Fabrici izjavio je danas da u Srbiji za godinu i po nije otvoreno nijedno novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU zbog pandemije kovida i promene metodologije, ali je dodao da je uveren da će Srbija do kraja godine krenuti dalje.

Fabrici je rekao da smatra da će novi klasteri biti otvoreni, podsećajući da je Beograd za to dobio podstrek na poslednjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu.

"Na konferenciji u junu vidimo pozitivnu poruku - reforme ponovo kreću, Srbija pojačava dinamiku reformi i da nove klastere treba otvoriti do kraja godine. To je mogućnost, na to se treba fokusirati. Uveren sam da će Srbija do kraja godine krenuti dalje", napominje Fabrici.

Govoreći o kritikama na deo koji se tiču reformi u vladavini prava, pravosuđa, slobode medija i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Fabrici napominje da su to temeljne, prioritetne stvari.

"Najteže ih je i ostvariti pa je za to potrebno vreme. Nova metodologija proširenja daje mogućnost da se to malo ubrza i olakša jer se kroz klastere jedonstavnije prati napredak", ukazuje Fabrici i dodaje da je uvreren da će napredak u drugoj polovini godine biti opipljiviji i da će se to videti u izveštaju Komisije.

Fabrici ponavlja da je dijalog sa Prištinom ključni element za pristupanje Srbije Uniji, naglašavajući da Brisel čini sve da on i uspe.

"Poslednja runda dijaloga je možda bila najteža od svih onih težih. Dve strane moraju da mu budu posvećene. Dijalog je ključni element za stabilnost regiona i pristupanje Srbije Uniji. Postoji veliki interes da dijalog uspe, a EU daje sve od sebe da se to i ostvari", ističe Fabrici.

Odgovarajući na kritike da uslovi za pristupanje EU izgledaju kao pokretna meta, Fabrici tvrdi da su uslovi Brisela postojani i da se ne menjaju i da u ovom trenutku u evropskom putu Srbije ima dovoljno jasnoće.

"Zna se o čemu je tu reč - dijalog sa Prištinom, vladavina prava, ekonomske reforme, javne nabavke, subvencije, državna pomoć su stvari na kojima treba raditi. Zemlje članice su na međuvladinoj konferenciji rekle da još nema otvaranja novih klastera, ali da se stvari kreću u pozitivnom smeru", objašnjava Fabrici.

Međustranački dijalog o izbornim uslovima kome posreduju poslanici Evropskog parlamenta, Fabrici ocenjuje kao dobar.

"Očekujem da se na sledećem sastanku u septembru predstave konkretne ideje da bi se došlo do sporazuma oko nekih tačaka", rekao je Fabrici.

On je istakao i da je mali Šengen značajan, pre svega zbog slobodnog regionalnog protoka robe i ukidanja rominga.

"Proces pristupanja EU umnogome olakšava mogućnost da se Brisel bavi celim prostorom Zapadnog Balkana i da sve bude po evropskim standardima", kaže Fabrici.