PREDSEDNIK VUČIĆ IZ SKOPLJA: Zašto strane službe bestidno rade na mom rušenju? DA BI SE SRUŠILA SRBIJA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Skoplju, gde se sastaje sa predsednicima vlada Severne Makedonije Zoranom Zaevom i Albanije Edijem Ramom u okviru inicijative za saradnju poznate pod nazivom "Mini Šengen".

Predsednik je rekao da je ovo veoma važna poseta Skoplju i istakao da će sutra biti potpisana tri sporazuma koji podrazumevaju brži protok robe između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, druga je pomoć i podrška u prirodnim katastrofama, a treća je ukidanje radnih dozvola i pravljenje jedinstvenog tržišta rada.

U obraćanju naciji iz Skoplja, predsednik Vučić je rekao da trgovinska razmena između Srbije i Severne Makedonije raste iz godinu u godinu.

- Ako za dve godine dođemo dotle da nemamo granice između nas i da kamioni mogu slobodno da prolaze, kao i automobili, onda mi se čini da smo postigli nešto o čemu smo maštali. Nisam siguran koliko će svi da budu presrećni zbog toga u svetu i Evropi, ali mi ćemo biti srećni - objasnio je Aleksandar Vučić za televiziju Pink.

On je izjavio da će sutra više pričati o dogovorima sa Ramom i Zaevom.

- Više ne jurimo za tim ko će šta da nam učini ili pokloni, već šta je to što zajedno možemo da uradimo i da napravimo - objasnio je predsednik Srbije.

foto: screenshot Pink tv

On je podsetio i na odlazak radne snage u inostranstvo, pre svega zanatlija, te objasnio da radimo na tome da te ljude vratimo u zemlju.

Potrebno nam je, kaže, više radne snage i ujedinjavanjem tržišta rada nadoknađujemo sopstvene nedostatke.

- Nemamo bravare, tesare, mesare, vodoinstalatere i moramo da pronalazimo nove puteve - kaže Vučić.

Ističe da se tri zemlje odlično razumeju, što stvara uslove za mir.

Vučić kaže da postoje zajednički planovi o zelenoj agendi, industrijalizaciji, privlačenju novih investitora.

Kaže da nije lako kada investitori odlaze, poput Geoksa. Ljudi iz DS su se, kaže, hvalili da su ih doveli, mada je aktuelna vlast platila sve. Ovo neće biti jedini slučaj, već će ih biti još, a sve kada je reč o investitorima koje su prethodne vlasti dogovorile.

- Nećemo ostaviti Vranje na cedilu i uradićemo sve što možemo da ima posla i to sa većim primanjima. Dovešćemo turskog investitora i to je, u moru loših vesti, dobra vest. Najviše pogađa licemerje gde se neki hvale ovime i likuju. Boris Tadić se hvalio ovom investicijom, i ja bih, ali mi smo platili posle sve. Naći ćemo način da obezbedimo Vranjancima bolji život - kaže Vučić.

On je objasnio da je mnogo urađeno za Podrinje.

foto: screenshot Pink tv

Ističe da ovde ima politikanstva i mržnje. Na pitanje o Rio Tintu, Vučić kaže da u Podrinju imamo oko 110.000 ljudi, i to u širem podučju. Ovaj region se, kaže, prazni zato što građani nemaju posla.

- Doveli smo dve fabrike u Loznicu, ulažemo, radimo brze saobraćajnice, uradili smo mnogo toga da bismo osnažili Podrinje. U Krupnju su mnogo uradili i uložili, a sve kako bi život ostao, a onda kažu "ne treba da prihvatamo investiciju jer će da ugrozi našu životnu sredinu". I za to se bore oni iz Beograda kojima je dobro i koji bi da dobiju 1-2 posto glasova u Beogradu, jer za njih ljudi iz Podrinja svakako neće da glasaju - kaže Vučić.

Dodaje da ljudi u Podrinju nemaju novac s polja, kao što ih ima "Ne davimo Beograd", već ti ljudi moraju da rade i zarade.

- Sad oni iz centra Beograda idu u Loznicu i Podrinje da im sole pamet. Govore im "vama ne trebaju pare, nego sačuvajte tu lepu prirodu. Vama pare ne trebaju, nego nama da bismo rušili državu". To je investicija od 2,4 milijarde evra i to za početak eksploatacije! Neka 10 odsto ostane u Podrinju! U svakom slučaju, čekaćemo odluku naroda - rekao je Vučić.

Ističe da ćemo sami da upravljamo svojom sudbinom, a ne kao što je uvek bilo, da drugi to čine. Svaka od ovih rečenica će, kaže, skupo da ga košta, ali strah nema, jer ne postoji ništa lepše nego baštiniti slobodarske ideje koje vode miru, prosperitetu i koje su u interesu građana.

Politički saveznici su mu, kaže, rezultati i narod koji ne može da se prevari. Danas su, kaže, sastavljali koga je sve ubio u prethodnih 9 godina i ispalo je, kaže, da je kriv za poplave, za ubistvo Vladimira Cvijana i Olivera Ivanovića, za ubistvo na auto-putu, za kovid-19...

- Kriv sam za ko zna šta, uhapsio sam Belivuka ko zna zbog čega... Lakše nam je da verujemo kriminalcu koji je sekao ljude, nego predsedniku, jer što bismo verovali u napredak, kada možemo da mrzimo. Video sam da sam ubio sopstveno dete i nijedno udruženje se nije pobunilo zbog toga! - kaže Vučić.

Da moram da istrpim, moram! Gledao sam Vulina koji na to nije navikao i kojeg napadi iskreno pogađaju. Ono što se on danas pita, ja sam se pitao 2014. i 2015. godine. Što Srbija brže napreduje, lagaće sve više, i to nebulozno, jer što to ne bi radili?!

Sputavanje i ograničavanje Srbije su, kaže, ciljevi. Kad god bismo bili blizu rešenja, aktivirali bi se "mali" iz okruženja koji bi nas sputavali i to je suština politike. To je, kaže, istina, i drago mu je da je govori.

- Što Srbija brže napreduje, lagaće sve više, i to nebulozno, jer što to ne bi radili? Zašto strane službe bestidno rade na mom rušenju? - rekao je Vučić i dodao da je cilj da Srbija bude slabija.

Došli smo sa 340 evra prosečne plate do 600 evra, a neki iz regiona su stigli samo do 520. Zato su našli, kaže, agente poput Šoškića, koji govore najgore o ekonomiji i kursu koji stoji na istom od 2012. godine.

- Evro im je divljao, a sada nam svaki dan sole pamet! A mi ćutimo i šta ćemo drugo. Misle da se neko plaši nečega - kaže Vučić.

foto: screenshot Pink tv

Jovica Todorović i Marko Miljković su, kaže, isti, isti im je "mindset".

- Kriminalac se kriminalcu raduje! Prezirem kriminalce i one koji su u stanju da seku delove tela. Govore svakog dana o hajci protiv nekoga, a nisam nijednu lošu reč rekao, odgovarao sam na svako pitanje. Namerno su objavili laži jer su im kriminalci to rekli. Mi smo im rekli da imamo dokaze, ali nisu sačekali popodne da ih dobiju, već su objavili te laži u jutarnjim satima. Šta posle da im dostavljam? Nemam s njima o čemu da pričam - kaže Vučić.

Suština je, ističe, da je posao svih njih, zajedno sa pojedinim stranim službama, da sruše sve u Srbiji, da vrate lopove na vlast, zajedno sa kriminalcima. Nije poenta samo da su kriminalci na čelu zemlje, već je važno upravljanje ekonomskim resursima, da se Srbija izvinjava zbog "Oluje", kao što je bilo tokom prethodnih vlasti.

- Oprostiće ti Đura što te je tukao! Ja sam za mir, ali neću da dozvolim da neko ponižava Srbiju i njen narod. Ako treba da platim cenu, neka platim, jer je veće ono što branim od te cene - kaže predsednik.

Ističe da bi išao na poligraf za slučaj Belivuk-Miljković.

Kaže da je suština da se sruši Srbija i da se nečiji život uništi, da on prestane da bude čovek jer je teško podneti napade, laži i kritike.

Ističe da neće da trpi ucene i da se neće smiriti u borbi protiv kriminala.

- Milovan Brkić, ideolog Đilasa, Tepićeve i vlasnik tabloida, objavi nešto, onda se utrkuju ko će da dođe prvi kod njega i da donese pare. Tarifa je od 5 do 100.000 evra, a posle 3 meseca i kad mu daju, čak i naši partneri, 100.000 evra, onda ga napadne. A onda mu donesu 120.000 evra. A ja reket neću da im plaćam! - kaže Vučić.

Za dva dana, kaže, ide optužnica, a pomoćnici su u mišje rupe odakle će ih, kaže, isterati.

- To je bio moćan sistem. Iz vrha MUP, a i ispod vrha, su pomagali. Danas je trogodišnjica ubistva Miše Ognjanovića i skoro sam siguran da ćemo ubistvo razrešiti. Da li će nam biti potrebno tri dana, tri meseci ili godinu dana, ne znam, ali ćemo da razrešimo. Sigurno je da ovo ubistvo nije moglo da bude počinjeno bez podrške dela MUP-a - rekao je predsednik.

Ističe da će nastaviti da vuče poteze istom jačinom, a da oni slobodno nastave da udaraju sa strane. Ne kritikuje oni koji primaju novac iz inostranstva, ali traži da objasne za šta primaju novac, po kom motivu i potrebi i zašto, recimo, njegova stranka ne dobija novac od stranaca.

- Imaju neki interes, verovatno bi rekli demokratizacija, pa će da kažu da nije politička stranka nego pokret, a to govore jer ne mogu da skupe 10.000 potpisa - kaže Vučić. Na pitanje da li je SNS nezavisan, kaže da apsolutno jeste, da imaju novca i da ne uzimaju novac ni od koga.

Za kraj se zahvalio građanima na podršci ističući da je ova poseta važna, a da će se sutra razgovori konkretizovati.

Kurir.rs