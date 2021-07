MINISTAR VULIN: Ponosan sam što su me izabrali za metu, napade mafije sam zaslužio baš kao što su drugi zaslužili zaštitu mafije

Kriminalci i oni koji njihove izjave prenose kao istinu, predvidljivi su u svojoj zlobi i želji da se osvete onima koji se bore protiv mafije, izjavio je danas ministar Aleksandar Vulin kao odgovor na nove laži i uvrede na njegov račun koje je objavio nedeljnik NIN.

Nakon Krika i NewsMax Adria i NIN se uključio u napad na mene i predsednika Aleksandra Vučića. Kao što sam najavio, izjava Marka Miljkovića će biti objavljena iz delova kako bi svaki dan bilo prostora za blaćenje i napade, a onda njihovo prepričavanje i ponavljanje.

Po istini Krika i NewsMax Adria, ja sam komandovao klanu Belivuk-Miljković, vlasnik sam kuće u Ritopeku gde se nalazila klanica o kojoj Miljković i Belivuk ništa ne znaju, ali zato sam je ja često i rado koristio, potom sam naredio poslušnim i naivnim navijačima donošenje punog vozila oružja u Jajince, a od danas je NIN bogatiji za saznanje da sam tražio da ljubitelji sporta okupljeni oko navijača Partizana obezbeđuju Jovanjicu.

Sreća, pa me je nosilac istine Đilasovih medija Marko Miljković odbio. Posebno je zanimljivo da smo komunicirali telefonom koji vredni Marko nije pokazao nikome, pa ni svom istinoljubivom advokatu, konsiljereu Lazareviću. Miljković zna i da sam bio u sukobu sa Dijanom Hrkalović, a on moju nemoćnu žrtvu čiji je pseudonim istetovirao na grudima, nikada nije video. Ne treba zaboraviti da je i Belivuk izjavio da je bio na vezi sa mnom, ma koliko mu bilo teško što sam narkoman i osoba koja od nežnih navijača traži da budu mafijaši. Kada sam po naređenju predsednika Aleksandra Vučića uz Bratislava Gašića i Mladena Nenadića razbio klan ubica i narko-dilera, znao sam da ću postati meta i da će napasti i moju čast i moju glavu, ali sam i znao da je sve to manje važno od činjenice da smo ološ sklonili sa ulice, a Srbiju učinili boljim i sigurnijim mestom. Svaki dan u kome se Belivuk i Miljković dogovaraju u zatvoru sa svojim konsiljereom je dan više za nekog navijača Partizana koga neće mučiti i zaklati i dan više za nečije dete koga neće otrovati drogom. Ja sam ponosan što su me izabrali za metu, ja sam napade mafije zaslužio baš kao što su drugi zaslužili zaštitu mafije. Svakom po zasluzi", odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin na nove laži i uvrede na njegov račun koje je objavio nedeljnik NIN.

(Kurir.rs)