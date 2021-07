JEDINOJ SRPKINJI U ĐAKOVICI UKRALI LEKOVE BEZ KOJIH NE MOŽE NIJEDAN DAN: Dragici provalnici odneli čak i crninu koju NOSI ZA OCEM

Nevolje prve i jedine srpske povratnice u Đakovicu Dragice Gašić (59) nikako da prestanu.

Posle kamenovanja prozora i verbalnih pretnji, ali i sudske parnice koja je tek očekuje u utorak joj je obijen stan, a vandali su joj pored kamere, rutera za internet, hrane koju je imala i kofera s odećom odneli i kesu s insulinom.

Dragica kaže da će već danas ostati bez leka - dve vrste insulina koje koristi već godinama.

- Nisam mogla da verujem da mi je odnesena čak i kesa s lekovima koja je bila okačena na prozoru. Idu dotle da me ubiju. Bez insulina ne mogu nijedan dan, a sama sebi dajem četiri puta dnevno. Dve doze "crvenog penkala" su mi za preko dana, a "zelenu" uzimam noću. Kakav je to ljudski mozak koji vam odnese lične stvari, crninu koju nosim za ocem, pa mu je i to malo, nego vam ukrade i lekove. Šta bi bilo da sam došla uveče ubeđena da imam insulin?! Idu na sve pa čak i na to da me ubiju! Psihički me lome, da me upucaju nasred ulice baš i ne mogu jer bi to bilo tako očigledno, ali mogu ovako lekovima da mi dođu glave - primetno uznemirena govori Dragica u telefonskom razgovoru.

Kod nje je i dalje Vuksan Gojković, koji je u utorak iza podneva dovezao Dragicu Gašić, nakon što je nekoliko dana provela kod sestre u rodnom selu Veliko Kruševo kod Kline. Dragica kaže da je "ipak ne mogu oterati i pored svih zlodela" i da "sa verom u Boga ostaje u svom stanu". Inače, dok ekstremni Albanci svakodnevno zastrašuju jedinu povratnicu u ovaj grad, opština Đakovica, koja deluje u sklopu privremenih prištinskih institucija, pokrenula je sudsku parnicu s namerom da joj oduzme stan osporavajući joj vlasničko pravo koje je stekla još 1997. godine kao radnik MUP-a Srbije.

Hrabroj Srpkinji, koja se 9. juna posle 22 godine raseljeništva vratila u Đakovicu, nakon što joj je iz Prištine odobren povratak uz "sve validne papire" odnesena je i sva crna odeća koju nosi za preminulim ocem.

- Hvala Bogu pa mi otac nije živ jer bi ga ovo ubilo. Deca i najbliži mi se toliko sekiraju, kume me i mole da napustim stan i da odem iz Đakovice. Rekla sam im da neću ni po cenu života. Ovo je moj grad, a ja, svako će da potvrdi u gradu, bilo da je Albanac, Bošnjak, Goranac, ako nisam pomogla, nisam ni odmogla - govori Dragica kojoj su iz stana odneli i kafu, šećer, so, zejtin, sve konzerve i suhomesnate proizvode koje je dobila, pa čak i pola vekne hleba koja je bila u frižideru.

Kako su joj u obližnjem marketu rekli "da ne mogu da joj prodaju hleb" već duže Dragica mesi, a kako kaže "srećom nisu poneli pola džaka brašna jer nisu mogli da ga nose".

- Donela sam nešto povrća iz Kline nadajući se da ću zateći sve ono što sam ostavila u frižideru. Umesiću hleb, to mi je najmanji problem, ali što mi nikako ne daju mira, to ne mogu nikako da shvatim - kaže Dragica i dodaje da ne zna da li je patrola policije koja je čuva bila u blizini zgrade kad joj je opljačkan stan.

Navodi da su policajci juče bili oko zgrade, a i došli su odmah pošto je primetila pljačku. Napominje da su i bili u čudu kad im je rekla da joj je odnesen za kofer sa crnom odećom. Tada još nije ni uočila da su joj ukradeni i lekovi za dijabetes.

Dragica je prenoćila s poluotvorenim vratima. Samo je "rezu" zakačila, a blindirana vrata koja joj je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju do okončanja sudskog postupka, kako su joj rekli, neće moći da postavi. U toku jučerašnjeg dana brava na vratima joj nije bila zamenjena iako joj je bilo obećano.

- Vuksan je pokušavao da namesti internet, ali nije uspeo. Vrata nije mogao da napravi jer je cela brava odvaljena. Hvala mu, da nije njega, ne znam kako bih sve ovo pregurala - napominje Dragica.

Podsetimo, u dva navrata su Vuksanu Gojkoviću, dok je bio u stanu kod Dragice, pošto joj je doneo hranu, bušili gume, što je bio još jedan pritisak na prvu srpsku povratnicu, ali i na ljude koji joj pomažu. Povodom obijanja i pljačke stana Dragici Gašić, koja je samo dva dana bila odsutna, oglasio se i Milenko Jovanović, predsednik Privremenog organa opštine Đakovica, koji je najoštrije osudio novi napad na imovinu ove povratnice.

- Mi smo veoma zabrinuti za bezbednost Dragice Gašić, ali sve više i za bezbednost monahinja u manastiru Uspenje Presvete Bogorodice kojima je jednako kao i Dragici zabranjeno da kupuju hleb u lokalnim trgovinama, a kamoli da se bezbedno kreću gradom - navodi Jovanović i traži da "međunarodni autoriteti" hitno preduzmu sve neophodne mere kako bi se "užasni teror nad nedužnom Srpkinjom" u Đakovici zaustavio bez odlaganja.

(Kurir.rs/Politika)