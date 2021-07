VAŽNA VEST ZA SRBIJU: Predsednik se video-snimkom obratio građanima, stopa rasta 7,5 odsto! Čestitam i lep vikend želim (VIDEO)

VELIKA PLANA - Važna vest za Srbiju! Stopa rasta u prvom polugodištu 2021. godine iznosi plus 7,5 posto. Prvi kvartal završili smo sa 1,7 a drugi kvartal sa 13,4 posto rasta. Čestitam građanima Srbije. Lep vikend vam želim!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle posete Velikoj Plani na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Predsednik se obratio video-snimkom.

On je danas u Velikoj Plani saopštio da je stopa rasta u prvih šest meseci ove godine 7,5 odsto. "Stopa rasta u prvom polugodištu 2021. godine je 7,5 odsto, jer je prva, zvanična fleš procena za drugi kvartal 13,4 odsto rasta", rekao je Vučić.

On je čestitao svim građanima Srbije, dodajući da posle loše, ali mnogo bolje godine u odnosu na sve ostale zemlje Evrope, Srbija ove godine nastavlja da raste najbržim i najsnažnijim mogućim tempom.

Vučić je istakao da to znači da će projekcije za stopu rasta ove godine biti svakako ispunjene, i to ne od šest, već i od 6,5 odsto, a moguće i sedam odsto do kraja godine.

"To znači više plate, penzije, mnogo novih radnih mesta, znači da se Srbija velikom brzinom približava najrazvijenijim zemljama Evrope. Hvala vam na svemu, na svoj podršci", poručio je Vučić u video snimku objavljenom na Instagramu.

(Kurir.rs/Instagram)