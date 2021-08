NATAŠA JOVANOVIĆ O ODLASKU IZ RADIKALA: Moje viđenje politike poklapa se sa stavovima vlasti!

Nataša Jovanović, jedno od najprepoznatljivijih lica SRS, pre oko mesec dana podnela je ostavku na sve funkcije i članstvo u stranci i to, kako tvrdi u razgovoru za Kurir, jer se njeno viđenje politike poklapa sa stavovima vladajuće koalicije.

Jovanovićeva smatra da je aktuelna vladajuća garnitura uradila mnogo po pitanju državnih i nacionalnih interesa, zaštiti Srba u regionu, a naročito po pitanju ekonomskog razvoja. Politikom će nastaviti da se bavi, tek će odlučiti u kojoj formi, ali, dodaje, veruje da će biti od koristi društvu i državi s obzirom na ogromno iskustvo koje ima u politici.

- Moje viđenje politike, a nastaviću politikom da se bavim, u kojoj formi, tek ću odlučiti, najbliže je politici vladajuće koalicije u Srbiji, i po pitanju državnih i nacionalnih interesa, zaštite Srba u regionu, po pitanju ekonomije... Obilazim Srbiju, napredak je i više nego očigledan. Evo, recimo, u Kragujevcu su ogromna ulaganja i investicije, od "Simensa" do drugih direktnih investicija, to se meri stotinama miliona evra. O Beogradu da ne pričam - kaže Jovanovićeva i dodaje:

- Velika su ulaganja i u turizam, od juga, Zlatibora - koji je procvetao, planirane su gondole koje će se praviti u Bajinoj Bašti, na Goču... I Beograd će dobiti i gondolu i metro, i sva moja razmišljanja za buduće bavljenje politikom idu u tom pravcu, da se Srbija razvija i da se štite nacionalni interesi. Jovanovićeva tvrdi da i dalje sve najbolje misli o radikalima i lideru Vojislavu Šešelju i da nije napustila stranku jer nije dobila očekivano visoko mesto na (budućoj) poslaničkoj listi. - Nikada me nije interesovalo da li ću biti narodni poslanik i na kom mestu ću biti. Ostavku sam podnela pre mesec dana. Ja sam se pasivizirala, to je tačno, ali isključivo iz ovih razloga. Organizacionim pitanjima u stranci se ne bavim već šest godina - navodi, a na pitanje da li su je zvali iz vladajuće koalicije, kaže: - Nisam pregovarala ni sa kim. Posvećujem se onome što je moj poziv, a to je turizam, u skladu sa sloganom koji ima naša Turistička organizacija - biram srcem i biram Srbiju. Biram poredak koji će dati mir našem narodu.

