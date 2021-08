IGOR SIMIĆ ZA KURIR: Priština čini sve da Srbe odvrati od povratka!

Atmosfera koja se stvorila zbog odluke jedne hrabre Srpkinje, Dragice Gašić, da živi u svom domu je apsolutno opasna i posebno iritira to što je nijedan ambasador iz Prištine nije posetio i iz njenog doma poslao poruku da je nedopustivo ono što joj se dešava

Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, kaže da Dragica Gašić, srpska povratnica iz Đakovice koja je od momenta ulaska u svoj stan svakodnevno na meti Albanaca, danas simbolizuje život povratnika i uopšte Srba na Kosovo i Metohiju. Simić kaže da je država Srbija uz Gašićevu, ali da zahtevaju veće uključivanje međunarodne zajednice u rešavanje problema.

Kako je danas Dragica Gašić, da li je bilo novih incidenata? Da li vas iz policije obaveštavaju dokle se stiglo s njenim predmetom?

- Dragica Gašić je izuzetno hrabra i odvažna Srpkinja s KiM koja je personifikacija života povratnika i uopšte Srba na Kosovu i Metohiji danas, 22 godine nakon sukoba. Svakodnevni pritisci lokalnih institucija, NVO sektora, obijanje i premetačina njenog doma i anemičan odnos međunarodnih predstavnika na KiM prema maltretiranju koje trpi nažalost nisu završeni, ali je najvažnije da je ona odlučna da ostane svoja na svome i da ima snažnu podršku naše države preko Kancelarije, čiji je direktor Petar Petković lično najdirektnije angažovan na njenom slučaju, ali i podršku predsednika Srpske liste i ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića. Dosadašnje ponašanje policije je sramno, jer je njen stan na udaru ekstremista, lepljene su joj slike ubijenih na prozore stana, stan obijen, auto njenog prijatelja demoliran...

Imate li vi dugoročno rešenje za njen problem, ali i slične probleme svakog srpskog povratnika na Kosovo i Metohiju - da mogu da se vrate u svoj grad ili selo bez bojazni da će proći kao Gašićeva?

- Proces povratka je, kao što je poznato, na svetskom nivou najslabiji na prostoru Kosova i Metohije. Slučaj Dragice Gašić pokazuje odnos kako albanske javnosti tako i nosilaca kosovskih institucija prema procesu povratka i Srbima uopšte. Ipak, mi nećemo odustati, zalaganjem Rakića uskoro se očekuje usvajanje nove strategije za održivi povratak raseljenih koja će dati odgovor na izazove s kojima se suočavaju naši sunarodnici, tu se pre svega misli na bezbednosna, ali i ekonomska pitanja kao dve vrste pitanja koja najdirektnije utiču na odluku raseljenih da se vrate. Kako očekivati povratak ako će nam ljudi biti maltretirani, ili ako neće moći da rade i zarađuju za svoje porodice?! Zahtevamo veće uključivanje međunarodne zajednice u rešavanje ovih problema, jer je jasno da vladajuća struktura u Prištini nastoji da učini sve kako bi Srbe odvratila od povratka. Naravno, tu je uvek i podrška naše države, bez koje ne bi bilo moguće zamisliti, a ne živeti život na prostoru KiM.

Da li ste ukazali međunarodnim institucijama, pre svega onim u Briselu, problem koji ima Dragica Gašić i šta su vam odgovorili?

- Na svim sastancima predstavnika Srpske liste s međunarodnim predstavnicima ukazujemo na probleme našeg naroda, ali i sve veće institucionalno maltretiranje Srba od strane centralnih i lokalnih kosovskih institucija, koje se samo deklarativno pred tim istim međunarodnim predstavnicima zalažu za poštovanje prava srpskog naroda. I na sastanku s generalnim sekretarom NATO Stoltenbergom Rakić je zahtevao da Kfor pojača prisustvo u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra, jer se u ovoj godini znatno povećao broj incidenata u kojima stradaju naši sunarodnici ili su meta napada SPC. Po našim podacima takvih napada je do ovog trenutka bilo 87, i ne moram naglasiti da ni u jednom slučaju nismo imali kažnjavanje počinilaca.

Da li se bojite da bi Albanci u Đakovici mogli ozbiljnije da naude Dragici Gašić? Strahujete li za njen život?

- Kompletna atmosfera koja se stvorila zbog odluke jedne hrabre Srpkinje da živi u svom domu, u svom gradu, apsolutno je opasna, i posebno iritira to što za sve ovo vreme nijedan ambasador iz Prištine nije posetio Dragicu i iz njenog doma poslao poruku da je nedopustivo sve ono što joj se dešava od kada se vratila u svoj dom. Isto tako je opasna i situacija u kojoj niko od albanskih političara nije bar deklarativno osudio napade koji su joj se desili. Sve to me brine, i zato su naši predstavnici u stalnoj komunikaciji s Dragicom.

Kako ocenjujete uporno Kurtijevo miniranje pregovora u Briselu?

- To je klasičan diletantizam i nespremnost da se na odgovoran i iskren način pristupi rešavanju svih otvorenih pitanja između Beograda i Prištine. Kurti samo potvrđuje uverenje koje imamo od samog početka da je u pitanju političar koji svoje delovanje zasniva na populizmu i nacionalizmu. Na kraju krajeva, njegovo odbijanje da primeni Briselski i Vašingtonski sporazum govori u prilog mom stavu, ali tu dolazimo do još jednog značajnog pitanja, odgovornosti garanta tih sporazuma, Evropske unije i Vašingtona, koji vrlo dobro znaju da pošalju poruku Prištini o potrebi da se primeni dogovoreno. Da li je to strpljenje pri kraju ili Kurti ima podršku nekih činilaca, ostaje da vidimo. Ipak je smešno da Priština s Kurtijem može reći "ne" Briselu i Vašingtonu.

O projektu Londona Zapadne vlade "prave" Srbe lojalne Prištini Nedavno se pojavio dokument britanske vlade - spremni su da daju pet miliona funti za projekte kojima bi mladi Srbi bili uvučeni u kosovske institucije i tako se odvojili od matice. Da li se to već dešava u praksi? - Nažalost, bezbroj je primera da razne zapadne vlade i institucije nastoje da stvore Prištini lojalne Srbe kojima će Priština biti milija od Beograda. Da su s nekim pojedincima uspeli, to vidimo na izborima kad se protiv Srpske liste, koja je krovna institucija srpskog političkog korpusa na KiM, kandiduju Rada Trajković, Nenad Rašić i ostali koji u kampanju idu sa spotovima na albanskom jeziku ili pod ruku sa Aljbinom Kurtijem. Ipak, ogromna većina našeg naroda je politički vrlo pismena i mudra, lojalna svojoj državi i s punim poverenjem u predsednika Aleksandra Vučića. Zato, bez namere da minimalizujemo eventualne štetne posledice ovih i sličnih delovanja zapadnih centara moći, kad je srpski narod u pitanju i njegova odlučnost da bude uz svoju državu, mogu zaključiti ovaj odgovor rečima: "Džaba vam novci..."!

Pokrenuli se Uhapšen osumnjičeni za pljačku stana Gašićeve Kosovska policija je u Đakovici uhapsila osobu zbog sumnje da je obila vrata Dragice Gašić i iz stana odnela kameru za nadziranje, tehničke predmete, njenu garderobu, hranu i lekove. Portparol policije u Đakovici Nusret Đurkaj potvrdio je prištinskim medijima da je osumnjičeni priznao da je provalio u stan, prenosi RTS. - Osumnjičeni u slučaju D. Gašić je uhapšen. U prisustvu advokata priznao je delo. On je u policijskom pritvoru 48 sati - rekao je Đurkaj.