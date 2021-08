VLADIMIR ĐUKANOVIĆ ZA KURIR: Ako je Stefanović sarađivao sa FBI, zašto kriminalci nisu tada pohapšeni

l Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović kaže za Kurir, komentarišući Stefanovićeve tvrdnje, da je degutantno pozivati se na bilo koju stranu službu, a posebno na šefa FBI.

- Šta to znači... Ti nama poručuješ: „Ja sam pod zaštitom sad i meni, kao, ne možete ništa, mi smo ovde bogovi“. To je nešto najodvratnije što sam mogao videti. Ne znam šta je poenta toga, je l’ time kupuje svoju političku poziciju, govori da je nadmoćan... To je baš uvredljivo, tim pre što je ministar. A voleo bih da vidimo kako je to FBI sa njim razbijao ove kriptovane Skaj telefone, jer da su nešto uradili, valjda bi bili ovi likovi pohapšeni u njegovom mandatu, a kako vidimo, svi su pohapšeni kad je došao Vulin, koji nije imao te kriptovane Skaj telefone, pa je ipak uradio nešto - kaže Đukanović.

Povodom tvrdnji da je i Stefanović imao telefon sa Skaj aplikacijom, Đukanović kaže da to ne zna, ali da bi „bilo strašno saznanje da jeste imao“.

- U jednom dobrom delu zemalja sveta korišćenje Skaj telefona proglašeno je krivičnim delom. Šta će njemu Skaj telefon, naša država ima sasvim dobre zaštite, proizvodimo neke naše softvere... - navodi on.

Dodaje da se nada da će biti pohapšeni i da će odgovarati svi iz države koji su sarađivali sa pripadnicima klana Belivuk-Miljković.

- Sve što su ovi radili je bilo nemoguće bez ozbiljne logistike koja je postojala u državnom aparatu, to je više nego očigledno. Očekujem da budu pohapšeni svi i da odgovaraju. Oni su mnogo goru stvar uradili nego što su radili ti monstrumi, koji jesu klali i ubijali, ali je monstruozno da pomažeš sa državnog položaja takvim idiotima. To je potpuno nenormalno - dodaje Đukanović. Zaključuje da neki ljudi iz pravosuđa - poput sudije Miodraga Majića i advokata Borivoja Borovića, koji tvrde da je istraga otišla u pogrešnom smeru itd. - služe za razvodnjavanje čitave priče.

- Neverovatno kako im nije smetalo da neke stvari iz istrage o Jovanjici izlaze, čitave optužnice bile su u javnosti, tad nisu rekli da istraga ide u pogrešnom smeru... Nekima smeta broj optuženih, kako im u Jovanjici nije smetao taj broj? Ovde se radi o tome da očigledno pojedini ljudi u našem pravosuđu žele da zaštite ovaj klan, jer su oni njihovi, na neki način, i pokrovitelji.

(Kurir.rs)