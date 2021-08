PREDSEDNIK SRBIJE O KRIVIČNOJ PRIJAVI: Spreman sam da idem na poligraf kad god me pozovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom podnošenja krivične prijave protiv njega zbog navodnih veza sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka, da je spreman da se to saslušanje sprovede na poligrafu, kako bi svi videli da li je bilo šta slagao.

Nakon obilaska radova na izgradnji Kliničkog centra Srbije, Vučić je rekao da se odlučio da pravnici iz njegove stranke protiv njega i ministra policije Aleksandra Vulina podnesu krivične prijave jer mu je neshvatljivo da ga optužuju za saradnju sa ljudima koji su počinili neke od najtežih zločina i jer ne može da razume da pojedini mediji te tvrdnje prenose danima.

Na pitanje da li se tu radi o lažnom prijavljivanju, s obzirom da i on i ljudi koji su ga prijavili tvrde da to nije istina, Vučić je rekao da se na to odlučio zato što je neprestano slušao da treba da bude saslušan u policiji i tulaštvu.

"Pet, šest dana slušao sam u Đilasovim i Šolakovim medijima da sam kriminalac i ubica i da moram da bude saslušan u tužilaštvu. Kada sam to demantovao, oni su to ponovili. I sada kada kažem da sam spreman da budem saslušan, i da mi svaka reč bude proverena na detektoru laži od kojeg ne bežim jer znam da nisam kriv, onda kažu da treba da idem u zatvor zbog lažnog prijavljivanja", rekao je Vučić.

On je ponovio da se nije sastajao sa kriminalcima i dodao da nikada neće "isplivati" takav snimak, jer on ne postoji.

Vučić je rekao da će na poligraf ići "čim ga pozovu tužioci i policajci", a da je on spreman da se odazove već danas.

Komentarišući najave bivših radnika Geoksa iz Vranja da će štrajkovati zbog odlaska te firme, Vučić je rekao da država daje sve od sebe da ublaži i reši taj problem, iako to nije njena obaveza, jer se radi o privatnoj fabrici.

"Mogu samo da obećam da ćemo da radimo svaki dan da ih zaposlimo, iako to nije naša obaveza. Ali razumemo težinu situacije... I prvih 200 ili 250 ljudi ćemo zaposliti u narednih 10 dana. A onda radimo dalje i borimo se... Ali ne možemo mi kao država da isplatimo nešto zato što je izašao privatni investitor", rekao je on.

Govoreći o požarima u Severnoj Makedoniji, Vučić je rekao da je Srbija spremna da uputi svoje helikoptere sa vedrima za gašenje vatre ukoliko Skoplje proceni da je to potrebno.

(Kurir.rs/Beta)