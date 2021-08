KAKO JE ĐILAS OD 2011. OBMANJIVAO GRAĐANE: Obećavao metro, pa ništa od toga! Najavljivao odlazak iz politike, ali je i dalje tu

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, još od davne 2011. kada je bio na vlasti, obmanjivao je građane Srbije obećavajući im kule i gradove od kojih do kraja njegovog vremena na vlasti nije bilo ništa. Samo jedno u nizu obećanja je i ono da će makar otpočeti izgradnju metroa u Beogradu.

Naime, Đilas je u intervjuu za list "Vreme" januara 2011. godine, u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda, obećao narodu da će još te godine otpočeti izgradnju metroa.

- Mi ćemo ove i naredne godine da uradimo sve što je neophodno da bi mogli da počnemo da gradimo metro - rekao je, između ostalog, Đilas, pa naglasio da do sada "ništa nisu slagali".

No, do toga do kraja njegovog mandata na mestu gradonačelnika nije došlo.

Takođe, Đilas je tada naglasio i da ne planira ceo život da se bavi politikom, ali je, kao što vidimo, u politici i danas - punih 10 godina kasnije.

No, ni tu nije kraj. Govoreći o svom imetku, on je rekao da je početni kapital zaradio u inostranstvu, i to kao perač prozora u Londonu, što su još tada mediji povezivali s pričom Marka Miloševića, sina nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, koji je tvrdio da je novac zarađivao noseći gajbice.

U celom intervjuu nekadašnji prvi čovek prestonice priznao je i da je imućan.

- Finansijski imam dovoljno koliko je potrebno za normalan ljudski vek - zaključio je Đilas tada.

