STRAŠNO: Hrvatske snage proterivale i ubijale Srbe, palile sela... Za zločine niko nije odgovarao, HRVATSKA DANAS SVE TO SLAVI!

Godišnjica hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja", koja je početkom avgusta 1995. bukvalno očistila deo Hrvatske od Srba, i ove godine će na hrvatskoj strani, u Kninu, biti proslavljena kao najslavnija pobeda, a na srpskoj obeležena kao tužno sećanje na najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

Prvi dani avgusta godinama iznova podsećaju pre svega na veliku nepravdu koja je učinjena svim žrtvama "Oluje", jer se ispostavilo da su se krvnici izvukli i da niko nije kriv za proterivanje više od 220.000 Srba iz Krajine, ubijanje njih skoro 2.000, progon zbog etničke i verske pripadnosti, deportaciju, prisilno iseljavanje, spaljivanje i uništavanje sela i gradova, nehumane postupke, okrutan tretman...

Nedostižna pravda

Uz prisustvo državnog vrha Srbije i Republike Srpske danas će, povodom 26. godišnjice progona i stradanja Srba u "Oluji", biti organizovan centralni skup u naselju Busije kod Beograda, u kojem uglavnom žive izbeglice iz Hrvatske i BiH. Sutra, 5. avgusta, u Crkvi svetog Marka u Beogradu biće služen pomen žrtvama.

Jedna od najvećih mrlja u radu Haškog tribunala je propust da se za brutalna zlodela osudi Ante Gotovina, hrvatski general i glavnokomandujući u "Oluji". Sud je Gotovinu oslobodio u novembru 2012, čime je srušena prvostepena presuda po kojoj je bio osuđen na 24 godine zatvora. U Tribunalu se sudilo i hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku za progone, deportacije, ubistva, zločine protiv čovečnosti, pljačku imovine, kršenje zakona i običaja ratovanja. Čermak je prvostepeno oslobođen optužbi, dok je Markač osuđen na 18 godina zatvora. Međutim, Žalbeno veće poništilo je tu presudu i oslobodilo ga optužbi. Kako je juče saopštio dokumentaciono-informacioni centar "Veritas", sudovi u Hrvatskoj su za zločine u toj akciji pravosnažno osudili samo jednu osobu, i to Albanca, dok je u BiH osuđen jedan pripadnik 5. korpusa Armije BiH za ratni zločin nad četvoricom pripadnika Srpske vojske Krajine.

Frustracija Hrvata

Istoričar Čedomir Antić iz Naprednog kluba objašnjava za Kurir šta tačno danas slavi Hrvatska.

- Hrvatska je mlada država koja nije postojala u novom veku. Novi vek i savremeno doba doneli su brojne izazove u kojima su Hrvati bili na raznim stranama, uglavnom gubitničkim. Tako da je u ovom ratu sabrano sve ono što je hrvatski narod propustio, odnosno što njegove elite misle da je propustio. "Domovinski rat" je za prosečnog Hrvata sve. On je njegov Drugi svetski rat na istočnoj strani Istočnog fronta, on je njihov Aušvic, ali sa ispravne strane žice, on je njihov i napoleonski, krstaški i trojanski rat. Jako je teško zaustaviti ta frustrirana, 1.000 godina suzbijana osećanja - kaže Antić.

On dodaje da je, s druge strane, za Srbiju to rat bez imena i brojeva, u kojem niko nije negirao Hrvatsku i njeno pravo na otcepljenje i u kojem su krajiški Srbi, kad im već nije preostalo ništa drugo, proglasili svoju državu "u kojoj su samo ludaci i hrvatski agenti imali nekakav krajnji cilj i veru u budućnost".

Podsetimo, "Oluja" je počela 4. avgusta 1995. napadom na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. U toj akciji proterano je između 200.000 i 250.000 Srba, a ubijeno je ili nestalo više od 2.000 ljudi. Među žrtvama te akcije hrvatske vojske i policije su 553 žene, a 80 odsto njih je bilo starije od 60 godina. Komesarijat za izbeglice i migracije podsetio je juče da je "Oluja" jedan od "najtežih i najtužnijih dana za srpski narod" i dan za tugovanje za poginulima, kao i za još 770 ljudi kojima se i danas ne zna grob.

Vuk Drašković o Miloševiću: Krajiški poraz hteo da pretvori u pobedu na Kosovu Lider SPO i nekadašnji šef diplomatije Vuk Drašković ispričao je u "Usijanju dana" na Kurir televiziji da je bivši predsednik Srbije Slobodan Milošević naredio krajiškim Srbima da odbace plan Z4, jer se plašio da će on morati da Albancima na Kosovu da istu autonomiju koju bi Hrvatska dala Srbima u Krajini foto: Kurir - Međunarodna trojka uspela je da prisili Tuđmana na plan Z4 po kome je najveći deo Krajine dobijao status države u državi, sa svojim predstavnicima u hrvatskom Saboru. To su nažalost predstavnici Srba u Hrvatskoj, crkva, sve stranke u Srbiji, osim SPO i akademici, odbacili. Bio sam razgovarao sa Kristoferom Hilom, oni su mislili da će u Kninu taj plan da prihvate, ali su oni odbili to pod direktnom naredbom Miloševića, jer se on plašio da će sve što bi Hrvatska dala Srbima on to morati da da Albancima na Kosovu. On je mislio da bi krajiški poraz mogao da pretvori u kosovsku pobedu - izjavio je Drašković.

