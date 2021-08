DIREKTNO! Vučić: Čuo sam se sa Stefanovićem povodom FBI i Belivuka. Ceo posao obavili su MUP i BIA!

Uslučaju protiv kriminalne grupe Belivuk-Miljković američki FBI nije imao nikakvu ulogu. To je juče ponovio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da se tim povodom čuo sa nekadašnjim ministrom policije Nebojšom Stefanovićem, kojeg je pitao o kakvoj ulozi FBI je govorio pre nekoliko dana u saopštenju.

Podrška evropskih službi

- On mi je preneo da nije rekao da je FBI imao ulogu u slučaju Belivuk, već je valjda mislio uopšteno. Govorim šta je on meni rekao, pošto, naravno, u slučaju Belivuk FBI nije imao nikakvu ulogu - naveo je Vučić u obraćanju novinarima nakon obilaska završnih radova na rekonstrukciji i izgradnji novog Kliničkog centra Srbije.

On je ponovio da su u slučaju grupe Veljka Belivuka sve obavili MUP i BIA. - Naknadno, pri otvaranju telefona, prvo su MUP i BIA otvorili fotografije i prve fotografije koje su pokazane bile su naše, a kasnije smo imali podršku evropskih sestrinskih službi - dodao je Vučić.

Govoreći o krivičnoj prijavi koja je podneta protiv ministra policije Aleksandra Vulina i njega, kako bi se stavila tačka na optužbe članova kriminalnog klana i pojedinih političara, Vučić je istakao da „kada se podnese prijava protiv nas, onda moramo da budemo saslušani“.

- Spreman sam da to saslušanje izvedem tako što ću biti prikopčan na poligraf, gde sam već jednom bio, i da se vidi da li sam ijednu reč slagao ili ne o svakom od navoda. Siguran sam da je na to spreman i Vulin - istakao je Vučić.

Optužbe iz Šolakovih medija

Na pitanje da li se tu radi o lažnom prijavljivanju, s obzirom na to da i on i ljudi koji su ga prijavili tvrde da to nije istina, Vučić je rekao da se na to odlučio zato što je neprestano slušao da treba da bude saslušan u policiji i tužilaštvu. - Pet-šest dana slušao sam u Đilasovim i Šolakovim medijima da sam kriminalac i ubica i da moram da bude saslušan u tužilaštvu. Kada sam to demantovao, oni su to ponovili. I sada kada kažem da sam spreman da budem saslušan, i da mi svaka reč bude proverena na detektoru laži, od kog ne bežim jer znam da nisam kriv, onda kažu da treba da idem u zatvor zbog lažnog prijavljivanja - rekao je Vučić.

On je ponovio da se nije sastajao sa kriminalcima i dodao da nikada neće isplivati takav snimak, jer on ne postoji.

Vučić smatra da je podnošenje prijava dobar način kako bi mogli da kažu sve što imaju, podsećajući da je tako bilo i u slučaju Jovanjica, te da „pokažu koliki su lažovi svi koji tvrde da su on i Vulin imali bilo kakve veze sa grupom Belivuka“.

Kako je rekao, neki politički protivnici, zajedno sa svojim medijskim partnerima, pokušavaju da izvrše pritisak na ljude koji su odgovorni i pošteni i nemaju tajne račune u zemlji i inostranstvu. I tako, kako kaže, „onda samo jedna laž sustiže drugu“.

Podneta krivična protiv Vučića i Vulina Vučević: Utvrditi činjenice i obavestiti javnost Funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) i Pokreta socijalista juče su podneli krivične prijave protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog svega što je o njima objavljeno i rečeno u vezi sa klanom Veljka Belivuka. Potpredsednik SNS Miloš Vučević i poslanik Pokreta socijalista Đorđe Komlenski podneli su krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu. Vučević je rekao novinarima da krivična prijava obuhvata „ono što je delimično plasirano od samih medija, a delimično od predstavnika bivšeg režima“, koji, kako je dodao, dovode u vezu Vučića i Vulina s Belivukovim klanom. - Tražimo da nadležno tužilaštvo utvrdi sve činjenice i javnost dobije odgovor kakav zaslužuje - rekao je on. Vučević ocenio da se bez te krivične prijave „sve svodi na mogućnost spekulacija i različitih tumačenja“.

Aleksandar Vulin Ne potcenjivati rad naše policije I ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da u hapšenju članova kriminalne grupe Veljka Belivuka nisu učestvovali „ni FBI niti bilo koja druga strana“ već da je to „isključivo rezultat rada srpskih organa gonjenja, policije, BIA i Tužilaštva za organizovani kriminal“. Vulin je na kolegijumu sa rukovodiocima UKP Policijske uprave za grad Beograd čestitao svim pripadnicima beogradske policije na „razbijanju zločinačkog klana Belivuk-Miljković“: - FBI nije učestvovao u razbijanju ove bande i neću dozvoliti da se rad srpske policije potcenjuje.

Vučić o: Pomoći penzionerima Vučić je odbacio navode da najavom dodele nove novčane pomoći penzionerima u februaru naredne godine želi da kupi njihovu podršku na predstojećim izborima: - Kao što smo povećavali penzije i davali novčanu pomoć kad nije bilo nikakvih izbora, to ćemo raditi i septembru i oktobru naredne godine jer očekujemo izvanrednu 2022. godinu. Sve su to narodne pare, ali je neko uspeo da na pametan način uredi javne finansije. O rešenju za radnike „Geoksa“ Vučić kaže da država radi sve da pronađe rešenje za radnike koji su ostali bez posla nakon odluke „Geoksa“ da u Vranju zatvori pogon. - Mogu da obećam ljudima da ćemo da radimo svakog dana kako bismo krenuli da ih zapošljavamo, imamo oko 85 bračnih parova koji rade tamo. Gledaćemo da prvo njih zaposlimo, prvih 200-250 već za desetak dana, a onda idemo dalje. Otvorio sam oko 250 fabrika, pogona, ovo je prvi put da neki od investitora odlazi, iako su se neki drugi hvalili da su ih doveli. O datumu izbora Datum održavanja izbora je, kaže predsednik, ustavna i zakonska kategorija, a ne pitanje bilo kakvog dogovora. On je tako odgovorio na medijske navode o datumu održavanja predstojećih izbora, ističući da on o tome „nije rekao nijednu reč“. - Datum održavanja izbora je ustavna i zakonska kategorija, to nije pitanje odluke stranaca i tajkunskih, političkih partija i bilo kakvog dogovora.

