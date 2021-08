PLJUVANJE PO SRBIMA NA N1 TELEVIZIJI! Zloglasni hrvatski general nazvao Srbe PRAVOSLAVNIM HRVATIMA, voditelji SRAMNO ĆUTALI!

Nezapamćena bruka večeras se desila na televiziji N1, a voditelji su sramno ćutali dok je sagovornik otvoreno pljuvao po srpskom narodu!

Zloglasni penzionisani hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs u emisiji uživo veličao je zločinačku akciju "Oluja", pričajući o "uspešnoj akciji" hrvatske vojske, ali tu se nije ztaustavio. Rojs je nastavio pa je o Srbima govorio kao "Hrvatima pravoslavne veroispovesti". Za sve to vreme niko ga od voditelja nije prekinuo, iako je general veličao akciju u kojoj je Hrvatska praktičko etnički potpuno očišćena od Srba.

Rojs se slavodobitno prisećao svog ulaska u Knin i savetuje da bi upravo tu trebalo organizovati centralnu proslavu "Oluje".

"Mene moja vera uči da treba praštati, a ne zaboravljati. Plakale su i majke zaluđenih četnika i naše majke, Hrvatice i majke Bošnjaka. A te izjave koje izjavljuje predsednik Vlade i potpredsednik Milošević, to je jadno. Prošle godine je došao, a ove nije. Kakva je to poruka pravoslavcima, Hrvatima pravoslavne vere, koji su se vratili? Tuđman je rekao da pobednik koji ne zna praštati, seje klice budućih zala. Mi nikog nismo napadali, mi smo branili svoju Hrvatsku od četničkih horda. Okrenimo se budućnosti, rata nema neće ga ni biti. Ne bojim se za budućnost hrvatskog naroda, on neće propasti. Bio predsednik Vlade jedan ili drugi, oni gledaju kako da se ustoliče u Briselu", rekao je Rojs dok su ga svi nemo slušali.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je predložio da se "Oluja" slavi u različitim gradovima, a Rojs kaže:

"Tu se ne slažemo. Iz Knina je svo zlo krenulo i tamo treba da bude centralna proslava. To što su predsedniku tada predlagali da bude u Glini. Ja se slažem da bude u Glini, ali 8. avgusta kad su ušli na potpisan sporazum. Samo se u Knin ušlo i oslobođen je 5. avgusta".

Operacijom "Oluja" hrvatske vojske protiv srpskih snaga u Krajini koja je započela 4. avgusta 1995. godine iniciran je odlazak najmanje 250.000 Srba iz Hrvatske i likvidacija oko 2.500 bespomoćnih civila srpske nacionalnosti.

