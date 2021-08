SKANDALOZNA REAKCIJA CIVILNOG SEKTORA U PRIŠTINI: Albanci očekuju od Dragice Gašić da im se izvinjava

Albanski civilni sektor je posle više meseci tišine konačno rešio da progovori o slučaju Dragice Gašić, jedine srpske povratnice u Đakovici, koja trpi neviđeni teror u svom gradu. Međutim, nevladine organizacije iz Prištine praktično su opravdale neljudsko ponašanje lokalne zajednice prema ovoj ženi i, umesto kršenja najosnovnijih ljudskih prava, videli isključivo politiku.

Tako Fatmir Šeholi iz Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa ne samo da ne osuđuje način na koji su se Albanci ponašali prema jedinoj Srpkinji u Đakovici već u njoj vidi i krivca.

- Srbija i takozvana Kancelarija za Kosovo, koju vodi gospodin Petković, namerno su ovo uradili da bi politizovali celokupnu situaciju ne zato što je Dragici toliko stalo da se vrati i živi sama u Đakovici nego da, evo, pokažu svetu da Albanci ne žele da se iko vrati. Dragica Gašić, umesto što ide od kancelarije do kancelarije u Beogradu, pa je zloupotrebljavaju i Petković i Vučić i Ana Brnabić i svi, treba s Albankama da sedi u Đakovici da se izvinjava, bez obzira na to što ona nije kriva za to. Ali to je čin moralnog aspekta, da sebi priušti mogućnost življenja u jednom društvu gde želi da se kreće - izjavio je Šeholi.

Podsetimo, Dragica Gašić, otkako se pre dva meseca vratila u svoj stan u Đakovici, preživljava pravu torturu, jer joj je onemogućeno da izađe iz svog doma i kupi osnovne životne namirnice, niti može bez straha da prošeta. Nedavno je opljačkana, jer joj je obijen stan, ukradena sigurnosna kamera i ruter za internet, pa čak i lekovi i insulin koji koristi zbog dijabetesa.

Kurir.rs/ E. K.