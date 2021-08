NEMAM POJMA NI ŠTA JE TAJ SKAJ Vučić: Saznaćemo uskoro koji političar ga ima! Imam telefon i to sokoćalo menjam kad ga polupam

VLADIČIN HAN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posle posete fabrici Teklas u Vladičinom Hanu, u kojoj je prosečna plata 62.000 dinara, odgovarao na pitanja novinara među kojima je bilo i onih o klanu Veljka Belivuka, njegovom hapšenju i komunikaciji putem skaj telefona.

- Ja ljudi bre ljudi nemam pojma ni šta je to, nikad to u životu nisam ni video, a plašim se da neki jesu - i iz političkog života a to ćemo da saznamo u narednim danima i nedeljama... A ja pojma nemam da vam pravo kažem... Ja imam onaj jedan telefon i to sokoćalo menjam na dve godine kad ga negde polupam - rekao je predsednik Vučić.

- Pojma nemam ni šta su vam te aplikacije ni kakvi su vam to telefoni... Ja to pobrkao s onim skajpom... Ja sam prvih pet dana kad se to pojavljivalo govorio skajp, oni kažu nije to skajp nego skaj... - dodao je Vučić dodajući da ima sve u životu što mu je potrebno i da nema za šta da se čuje s kriminalcima jer mu od njih ništa ne treba.

Kurir.rs