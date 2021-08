MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Srbija je odgovorna i ozbiljna zemlja, cenjena u svetu

Ministar finansija i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na tekst Dušana Nikezića iz Stranke slobode i pravde, i naveo da Nikezić, po starom običaju, pokušava da obmane javnost iznošenjem bezočnih laži, jer mu smeta jaka Srbija koja ostvaruje dobre ekonomske rezultate i ima odlične veze sa najjačim svetskim ekonomijama.

"Nikezićeve kritike o saradnji Srbije sa svetskom velesilom Kinom, i poređenje sa neokolonijom i stvaranjem dužničkog ropstva, zaista su besmislene. Podsetiću ga da smo zahvaljujući Kini spasili pojedina preduzeća, više hiljada radnih mesta, ali i zaposlili ljude. Ponosan sam na odličnu, prijateljsku saradnju sa Kinom, koja se pokazala i u nevolji, po izbijanju pandemije virusa korona. Jasno je da oni saradnju sa Kinom posmatraju kroz prizmu nekadašnje štetočinske politike, odnosno procenata koji završavaju na njihovim privatnim računima. To građani ponovo neće gledati", objasnio je Mali.

Mali je istakao i da Srbija ima uspešnu saradnju na koju je ponosna i sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno sa državama širom sveta, te da je naša zemlja u svetu prepoznata kao atraktivna investiciona destinacija, što je za vreme prethodne vlasti bila "misaona imenica".

Konstatovao je da očigledno nisu svesni da su građani Srbije odavno prepoznali njihove loše namere, posebno u unesrećivanju i pljačkanju naroda.

"To šta oni zamišljaju je jedno, a realnost, na koju samo mogu da budu ljubomorni, je nešto sasvim drugo. A realnost je takva da mi očekujemo rast BDP od 6,5 do 7 odsto do kraja godine i zato smo usmereni ka povećanju životnog standarda građana. To nam daje prostor da povećavamo plate, penzije, minimalnu cenu rada i da dajemo pomoć najugroženijima. Zato možemo naredne godine da isplatimo svim penzionerima nikada veću pomoć od 20.000 dinara. Pomoć i podrška se realizuju iz realnih izvora, a ne izmišljenih, kako je bio slučaj dok su oni vladali. Ponosni smo na stabilnost javnog duga, koji je na kraju juna iznosio 55 procenata u odnosu na BDP i ostaće stabilan do kraja godine", precizirao je Mali.

Ministar je podsetio Nikezića da krediti koji se uzimaju, između ostalog i od kineskih prijatelja, ulaze u javni dug tek datumom povlačenja, a ne odmah.

"Đilasov „ekspert“ bi trebalo da zna da se, u skladu sa odgovornim upravljanjem javnim dugom, što u njihovo vreme nije bio slučaj, vraćaju stara zaduženja i otplaćuju čak i enormni dugovi koje su nam oni ostavili i svojevremeno doveli zemlju na ivicu bankrota. Mi ćemo u septembru otplatiti jedan od najskupljih dugova koji nam je ostavila prethodna vlast, kada su se 2011. godine zadužili na međunarodnom tržištu. Dakle, nama u septembru mesecu dospeva 700 miliona dolara duga čija je kamatna stopa rekordnih 7,25 odsto. E to je najbolji pokazatelj njihove štetočinske politike", rekao je Siniša Mali.

Mali je istakao i da smo se sa ivici provalije, na koju nas je dovela prethodna vlast, odmakli zahvaljujući ispravnim odlukama tadašnjeg predsednika Vlade Srbije i današnjeg predsednika Aleksandra Vučića.

"Zahvaljujući teškim merama fiskalne konsolidacije imali smo četiri godine zaredom suficit u budžetu, uspeli smo da pravovremeno i ispravnim odlukama reagujemo na početku pandemije, a podrška privredi i građanima kontinuirano traje. Time smo obezbedili očuvanje privredne aktivnosti i obezbedili radna mesta. Bez obzira na ogromne izazove i na nestabilnost zbog pandemije, nezaposlenost je prošle godine bila svega devet procenata", rekao je on.

Precizirao je i da je poslednjih godina Srbija šampion po pitanju privlačenja stranih direktnih investicija, te da je uprkos pandemiji naša zemlja uspela da 2020. godine privuče više od 2,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, što čini 6,2 odsto BDP-a.

"I po tom pitanju smo šampioni. Za građane investicije znače posao, zarađenu platu, bolji životni standard, mogućnost da ostanu na svom ognjištu i da ne odlaze iz ove zemlje. Da li su to Kinezi, Nemci, Holanđani, Turci ili Amerikanci, manje je važno. Važno je da građani imaju posao, sigurnu platu i da se radi na povećanju životnog standarda. Iako Nikezić nameće da se ne vodi računa o zaštiti životne sredine, propisi države su jasni, a ekologija je jedan od glavnih prioriteta Vlade Srbije. Država trenutno pravi opsežne planove i u planu je po prvi put emitovanje zelenih obveznica", precizirao je Mali.

On napominje da je naša zemlja atraktivna investiciona destinacija, koja posle više decenija uspeva da gradi infrastrukturu koja je neophodna kako bi se privukao još veći broj onih koji su spremni da ovde počnu poslovanje.

"Ulažemo u puteve, u kanalizacionu i vodovodnu mrežu širom zemlje. Do kraja godine ćemo imati čak osam auto-puteva u izgradnji. Napomenuću još jednom – uprkos koroni", naglasio je ministar.

Naveo je i da se građani sa teškom mukom sećaju kako su živeli u vreme Nikezića i Dragana Đilasa.

"Sećaju se da su radili za duplo manje novca nego danas, kao i da su gubili poslove jer je u njihovo vreme bila epidemija zatvaranja fabrika, odnosno gubljenja radnih mesta, dok je novac gubio na vrednosti zahvaljujući nestabilnom kursu i inflaciji. U njihovo vreme javni dug je bio preko 70 odsto, a , kao što sam rekao, zaduživali su nas po rekordnim kamatnim stopama. Podsetiću i da je u njihovo vreme svaki četvrti čovek bio bez posla, odnosno da je stopa nezaposlenosti išla i preko 25 odsto. Đilas i ekipa su uspeli da ostave i rekordan budžetski deficit Beograda, dok su s druge strane njegove firme prihodovale", rekao je Mali.

On je zaključio da je Srbija danas odgovorna i ozbiljna zemlja, koja se ceni u svetu, na koju građani mogu da računaju.

