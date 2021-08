JOKSIMOVIĆ OBJASNIO ĐILASU: Poznati po licemerju, danas su otišli korak dalje

Nemanja Joksimović, zamenik šefa odborničke grupe SNS i narodni poslanik, poručio je "da je odavno jasno da su predstavnici Đilasove kombi stranke poznati po licemerju", ali i da su "danas otišli korak dalje".

"Danas su odlučili da napadnu sve, od fabrika za preradu otpadnih voda, preko projekata za izgradnju kanalizacione mreže, spalionice u Vinči, pa sve do beogradskog metroa, odnosno sve ono što je njihov šef Dragan Đilas godinama obećavao Beograđanima, ali nije bio u stanju da izgradi. Imao je čovek pametnija posla, da sebi i svojim kompanijama pribavi 619 miliona evra prihoda", naglasio je Joksimović.

On pita "odakle sada ta naknadna pamet kada za vreme Đilasove vladavine nisu bili kadri da izgrade te iste fabrike sa bilo kim u svetu kada su za to imali priliku".

"Odakle hrabrost da pominju metro koji su godinama obećavali Beograđanima, a nisu bili u stanju ni studiju za njegovu izgradnju da izrade. A da ne pominjem Đilasov genijalan projekat spalionice u Vinči kojim je hteo da natera svakog građanina Beograda da 30 godina plaća naknadu u iznosu od 127 evra. Sve je za njega jeftino, kada je na grbači građana", nastavlja on.

Đilasovci su takođe poznati po kritici radi kritike, pa su tako svojevremeno kritikovali što se naknada za vrtiće ne isplaćuje ranije, ali su zaboravila da su, dok je on bio gradonačelnik, vrtiće naplaćivali duplo od dozvoljenog, čime je grad Beograd oštećen za 4 milijarde dinara, navodi Joskimović.

"Da ne pominjemo i laži Đilasovih jurišnika da projekti u Beogradu stoje. Podsetiću ih na činjenicu da danas u Beogradu imamo preko 2.800 aktivnih gradilišta, dok ih je u Đilasovo vreme bilo svega 10. Za razliku od Dragana Đilasa i njegovih saradnika iz bivšeg režima, mi ćemo sve projekte koje smo obećali građanima Beograda završiti, kao što smo to i do sada radili. A na njihovu veliku žalost, Beograd će nastaviti da se razvija i u narednom periodu zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, i ne postoje te laži Đilasovih jurišnika koje će to moći da promene", zaključuje Nemanja Joksimović.

(Kurir.rs)