MEŠTANI ŽITORAĐE ZA KURIR: Naš zemljak Dačić nas obiđe samo kada mu trebaju glasovi! Ništa za nas nije uradio

Predsednika Narodne skupštine i lidera SPS Ivicu Dačića ne vole zemljaci iz rodne Žitorađe iako je proveo detinjstvo u tom mestu. Poseti ih, kažu oni, samo kad mu trebaju glasovi pred izbore, tada im daje obećanja koja nikad, tvrde Žitorađani, ne ispuni.

Alkohol i muzika

Ekipa Kurira posetila je Žitorađu kako bi u rodnom mestu pevačice Cece Ražnatović napravila priču o njoj, ali smo sreli i Dačićeve komšije.

- Mi njega godinama ne viđamo, on je prodao tu kuću. Pokojni otac Desimir mu nikad nije oprostio što ga je iz kuće preselio u stan u Prokuplju. Kad se još više politički angažovao, Ivica je preselio roditelje u Prokuplje. Koliko sam ja čuo, to je bila stambena zgrada s malo boljim sigurnosnim sistemima, ali je unajmio i obezbeđenje. On je njih verovatno samo želeo da zaštiti, ali nije bilo potrebe za tim, ovde smo ih svi voleli. Čak i o njemu kada kažemo nešto loše, Desa se nasmeje i kaže: "Nema veze što je moj, pričajte kako mislite." Nije se nikad ljutio, bio je objektivan - priča Nikola, jedan od komšija, dok drugi komšija Radoslav dodaje:

- Iskren da budem, ne znam za koliko para ju je prodao, nešto se tu krije... Nije mi baš najjasnije što je Dačić prodao kuću. Još odranije nemam dobro mišljenje o njemu, uvek je mnogo alkohola pio kad dođe i puštao glasno muziku, valjda da celo selo vidi da je on tu. Kao mlađi mislim da je bio bolji, vlast mu je udarila u glavu.

Dođe ovde, poziva se na Žitorađu, obećava nam svašta, a mi znamo da laže. Godinama to radi, samo dođe i mitinguje da bi dobio glasove i posle ništa ne uradi. On za svoje mesto ništa nije uradio, verujte mi.

Radoslav i Nikola su zamolili da ih ne slikamo, jer, kako navode, ne žele probleme.

Do kuće u kojoj je odrastao predsednik Skupštine Srbije nije baš bilo lako doći jer je nova vlasnica sve ogradila, a komšije kažu da nije imala pravo na to. Ona ima veliku kuću s dvorištem koja se nalazi malo ispred Ivičine, ali nije želela da nam otvori vrata zaključane kapije.

Ni prstom da mrdne

Ipak, sreli smo nekadašnjeg Dačićevog prvog komšiju Zorana. - O, dobar dan! Mnogo mi je drago što ste došli, Ivica je dobar čovek. Politiku ne pratim i to ne želim da komentarišem. Znam da ga ljudi ovde ne vole zbog politike, ali to nije moja stvar. Da, on je ovde odrastao, ja sam pio kafe s njegovim pokojnim tatom, uvek je bila pozitivna atmosfera i čuo se dečji smeh. Ivica je dovodio ovde dete, pravio se roštilj, puštala se muzika, žao mi je što je prodao ovoj pored.

Ona je 20.000 evra platila kuću, a sada bi da je proda za mnogo više. Mislim da se Dačić brzo pokajao zbog prodaje kuće, jer koliko sam čuo od različitih ljudi, već duže vreme pokušava da je ponovo otkupi, ali je cena visoka - rekao nam je Zoran, čija je kuća tik do Dačićeve. Ni u centru Žitorađe o socijalisti nemaju visoko mišljenje.

- Za naše selo su mnogi manji pojedinci uradili više nego on, ne treba nam, ništa nije pomogao dok je imao kuću i dok su mu roditelji bili ovde, pa neće ni sada. On je neko ko samo dođe pred izbore, tačno zna šta nam fali, nama godinama trebaju iste stvari. Uvek, ali uvek obeća ono što nam je najpotrebnije, zapeva, priđe ljudima s pričom kako on zna kako je ovde i kako nas razume, a laže.

Sve samo laže, skuplja glasove i političke poene, posle toga dođe na poziciju i do sledećih izbora ponovo zaboravi na Žitorađu i na nas. Mnogo je mogao da nam pomogne, samo da je hteo. Nije to bogzna koliko para da se uloži, ali prstom nije hteo da mrdne. Veliki gospodin iz grada, pa ni za taj Niš, u kom je završavao gimnaziju, ništa nije uradio - bili su samo neki komentari meštana.

