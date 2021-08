BASARA O UPADU ZAVETNIKA NA PROMOCIJU NJEGOVE KNJIGE: Ovo nije bio napad na mene, već na DRŽAVNE INSTITUCIJE

Književnik Svetislav Basara kaže da je upad Zavetnika na književno veče u Aranđelovcu na predstavljanje njegovog romana "Kontraendorfin", za koji je dobio Ninovu nagradu, napad na državne institucije Republike Srbije.

- Sve što bih imao da kažem o toj temi, rekao sam u svojoj sutrašnjoj kolumni za Kurir. To se pogrešno percipira, to nije bio napad na mene, već na napad na institucije Republike Srbije. Ako se rulji dopusti da napada institucije, ako joj se ne dopada recimo jedan roman u ovom slučaju, sutradan ako mu se ne dopadne komandir policije, napasti policiju. To vodi u anarhiju. Meni nije bilo ništa, nisu me napali, samo su galamili. Kad sam video da to neće da prestane, lepo sam se okrenuo i vratio za Beograd. To je jako loš trend i loš imidž za Srbiju. Zavetnici nisu prvo pročitali moju knjigu, neko im je rekao da na stranici 16 koju su oni printali se pominje Desanka Maksimović u lascivnom kontekstu. To nisu bile moje reči, već citat jednog čoveka koji je nedavno preminuo. Radi se o citatu, parafraziraću, da je taj pesnik pitao Desanku da li bi se ona u d*pe. Onda su zavetnici stali u njenu odbranu. Ja ne vidim da je neka politička javnost reagovala. Ovo proizvodi samo jednu lošu atmosferu, mislim da ako se nešto ne promeni biće samo gore - rekao je Basara za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, desničari, predvođeni predsednikom aranđelovačkih Zavetnika Zoranom Zečevićem, upali su na književno veče posvećeno aktuelnom dobitniku Ninove nagrade i napravili haos zbog neslaganja sa umetničkim delom pisca Basare. Zečević je zahtevao od organizatora da se pročita 16. stranica iz nagrađenog romana "Kontraendorfin", jer tu Basara "pogrdno piše o Desanki Maksimović".

1 / 4 Foto: printscreen/RTV Sumadija

Prvi put u istoriji čuvene smotre Mermer i zvuci, dugoj 56 godina, jedan program ove manifestacije je morao biti prekinut.

Kurir.rs

Bonus video:

00:27 SVETISLAV BASARA O KNJIZI ZA KOJU JE DOBIO NIN-OVU NAGRADU: U Kontraendorfinu nema nikakve politike! (KURIR TELEVIZIJA)