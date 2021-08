DESNIČARSKO ORGIJANJE: Radikalne, antievropske i antivakserske grupe opet jačaju, društvo ne sme ostati nemo

Osim što je predstavljao divljački akt, upad desničara i prekid književne večeri u Aranđelovcu, posvećene dobitniku Ninove nagrade Svetislavu Basari i njegovom romanu "Kontraendorfin", bili su i još jedna u nizu opomena na opasan trend jačanja retrogradnih političkih snaga!

Ekstremisti sa desničarskim, antivakcinaškim, ksenofobnim i antievropskim parolama - sa zastavama Dveri, Zavetnika, Levijatana, Dosta je bilo, Srpske desnice, pokreta Živim za Srbiju i ostalih organizovanih političkih grupa - sve glasnije, ali i agresivnije progovaraju, u nameri da svoj nazadni pogled na svet prodaju što većem broju ljudi.

Sagovornici Kurira upozoravaju da je destruktivno delovanje osnovna odlika ovih grupa i da iza svega stoji propaganda koja nije ništa drugo do - udaljavanje čoveka od istine. Kažu i da, kao društvo, ne smemo ostati nemi pred jačanjem retrogradnih snaga.

Sulude teorije

Napad Zavetnika na Basaru, nasilan upad ekstremnih nacionalista na festival Mirdita, dobar dan, akcija ksenofoba i proterivanje migranata iz parka kod beogradskog Ekonomskog fakulteta, uništavanje eksponata na izložbi stripova, širenje opasnih teorija zavere o koronavirusu i vakcinama, te pozivanje da se ignorišu epidemiološke mere - samo su neke od crtica iz života koje nas okružuju i koje upozoravaju na narastajuću štetu koju nose sa sobom.

Pravnik Milan Antonijević kaže za Kurir da je od velike važnosti da se prati rad ovih grupa koje često ulaze i u krivična dela.

- Reč je destruktivnim skupinama i veoma je interesantno da se one uvek bude pred izbore. Iako je neverovatno da u 2021. godini pričamo o njima, one se služe manipulacijom i uspevaju da odvuku pažnju. Sa dosta novca i reklamom uvek možete imati publiku, a pogotovo to važi u ovom sluđenom vremenu. Mi možemo da ih komentarišemo, ali na državi je da prati njihov rad, tužilaštvo treba da reaguje čim se probiju zakonski i ustavni okviri - napominje on i podseća da su u bliskoj prošlosti neki pokreti bili zabranjeni zbog delovanja protiv Ustava.

Udaljavanje od istine

Sociolog Milan Nikolić upozorava da su pomenute skupine veoma štetne, jer rade na tome da udalje čoveka od istine.

- Reč je o veoma ozbiljnom fenomenu koji je nastao kao reakcija ljudi na propagandu, PR i spinovanje. To je proces udaljavanja ljudi od istine. Bilo da su komercijalni razlozi u pitanju, pa vam kažu da je jedan deterdžent bolji od drugoga, bilo da su politički razlozi, pa govore da je jedan političar bolji od drugog. U poslednje vreme je to postalo toliko razvijena delatnost da su se pojavile grupe ljudi koje na to odgovaraju totalnim nepoverenjem. Oni neće nikakav odnos s Vladom, gaje izrazito nepoverenje prema ekonomskoj, političkoj i intelektualnoj eliti, pa čak i prema zdravstvenom sistemu - objašnjava naš sagovornik.

Pikiraju poslanička mesta Ekstremisti preskaču cenzus? Poslednja istraživanja javnog mnjenja ukazuju da protivnici vakcina i nošenja maski, ultradesničari i zagovornici antimigrantske politike, inače svi skloni nasilju, dobijaju sve veći udeo u biračkom telu. Neke od tih organizacija su na ivici cenzusa i istraživači su ubeđeni da bi one bez većih problema ušle u parlament, da se izbori održe danas. A ukoliko bi se ostvarile neke već najavljivane koalicije u ovom taboru, ekstremisti bi mogli da zauzmu i veći broj poslaničkih mesta. Na to računa i jedan od "najdesnijih desničara" na sceni Miša Vacić, lider Srpske desnice. On je, uz poruku "Nacionalizam u institucije", pozvao predsednicu pokreta Živim za Srbiju Jovanu Stojković, koja je poznata kao antivakcinašica, zatim liderku desničarskog pokreta Zavetnici Milicu Đurđević Stamenić i vođu ekstremnog Levijatana Pavla Bihalija da se udruže, jer tako ujedinjeni imaju "daleko iznad cenzusa".

Opasna antivakserka Ponovo laže i širi paniku Neke od najbizarnijih teorija zavere širi klinička psihologinja i političarka Mila Alečković, koja je bila na izbornoj listi Dosta je bilo. Njena poslednja poruka posebno zaprepašćuje, jer lažnom informacijom o vakcinama protiv koronavirusa širi paniku među građanima. foto: Printscreen/K1 - Ljudi, probudite se! Ružan je san, ali istinit. Morate da shvatite da cilj Kkovid operacije nije zdravlje, nego redukcija populacije. Sve trudne žene koje su primile dve doze informacionog hemijsko fizičko-genskog eksperiment tretmana u svoje telo - pobacile su i ostale bez ploda - napisala je ona na Tviteru. Ovaj komentar odmah je naišao na široku osudu tviteraša.