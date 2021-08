MILOVAN DRECUN O SKANDALU NA BASARINOJ PROMOCIJI: Ovo je napad na pisca, ali i na državu koja se bori za toleranciju!

Pokret Zavetnici, čiji je lider Milica Đurđević Stamenkovski, priredio je omaž nacistima i njihovoj akciji 10. maja 1933. godine, kad su usred Berlina paljene nepodobne knjige i razbuktavane lomače koje će nešto kasnije zapaliti i čitav svet. Iako nisu založili vatru, Zavetnici su u četvrtak u Aranđelovcu, na predstavljanju romana "Kontraendorfin" Svetislava Basare, uspeli da kresnu šibicu - pokažu sav primitivizam i odsustvo civilizovanosti i ostave mrak za sobom.

Zavetnici su u četvrtak na promociji romana Kontraendorfin pokazali govor mržnje i neprestanu težnju da se sistem destabilizuje.

foto: Kurir Televizija

Vojnopolitički analitičar Milovan Drecun smatra da je neprihvatljivo da bilo ko prekida neku promociju koja je najavljena, zakazana i gde su se ljudi skupili i došli.

- Ako hoćete da polemišete sa piscem, da iznesete neslaganja sa onim što govori, to možete da uradite na jedan civilizovan način, sačekate da učesnici promocije kažu ono što imaju, onda se uključite u polemiku, iznesete stavove, pretpostavljam da je tamo bilo i ljudi koji su želeli da čuju učesnike promocije, da su kasnije i hteli da posle polemišu sa piscem zbog, možda, neslaganja oko stavova koje je on imao, tako da ovo mora da se osudi, ovo je neprihvatljivo ponašanje - rekao je Drecun u "Pulsu Srbije", apotom se osvrnuo na izjavu Svetislava Basare da se radi o napadu na državne institucije:

foto: Kurir Televizija

- To je i jedno i drugo. To jeste napad i na pisca i na organizatore ove promocije, ali neko je organizovao tu promociju, znači to je na institucije. Jeste napad i na državu koja se zalaže za toleranciju, za slobodu govora, za ispoljavanje svih vrsta građanskih sloboda i građanskih prava i takvi su slučajevi zaista i napad na pojedince i na profesionalce i na institucije i na državu i na društvo u krajnjem i to je nešto što je najgore i zato moramo da budemo jedinstveni u osudi takvog ponašanja, bez osporavanja prava bilo kome da se suprostavi stavovima Basare ili bilo koga drugog, ali to može da se uradi na civilizovan nači - rekao je Milovan Drecun.

