DARKO OBRADOVIĆ O INCIDENTIMA NA KOSOVU: Retorika Kurtija kreira konfliktnu atmosferu, ti napadi su DEMONSTRACIJA SILE!

Od početka godine registrovano je više od 80 incidenata u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Dok su Srbi zabrinuti,iz medjunarodnih snaga koje su prisutne na kosovu stižu poruke da je bezbednosna situacija stabilna.

Ovu temu analizirali smo sa našim gostom na Kurir televiziji Darkom Obradovićem iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

- Retorika Kurtija otkako je pobedio na izborima kreira jednju zapaljivu atmosferu sa velikom količinom konfliktnog potencijala. Umesto da se bavi stabilnošću, on se vraća u 19. vek. To je atmosfera koja polako kulminira, vidimo danas kako ti incidenti progresivno rastu, i ti incidenti su usmereni ka mekim metama. Ne rade se organizovani napadi na zaštićena područja, nego se biraju mekane mete- deca, stariji ljudi i usamljeni ljudi. Ti incidenti nisu posledica svađe, nego se radi o pokazivanju sile. Odgovornost Kurtija postoji i potpaljivanju nacionalne tenzije, on je postao problem i za EU i za SAD kao i za stabilnost Balkana - rekao je Obradović.

