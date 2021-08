MINISTAR MUP U DRVARU Vulin: Dok predsednik Aleksandar Vučić vodi Srbiju, pomoć Srbima neće izostati (FOTO)

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas u Drvaru da će politika Republike Srbije, dok god je vodi predsednik Aleksandar Vučić, biti očuvanje mira u regionu i pomoć svim Srbima bez obzira gde oni živeli.

Nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem i predstavnicima pet srpskih povratničkih opština Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Odžak, ministar Vulin je istakao da će, ukoliko Federacija Bosne i Hercegovine nema mogućnost ili volju da brine o svojim državljanima srpske nacionalnosti, to činiti i čini Republika Srbija, saopštio je MUP.

„Svaka pomoć Srbima koji žive u Federaciji treba da bude shvaćena kao pomoć Federaciji, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje iz svog budžeta i od svojih poreskih obveznika. Predsednik Vučić insistira na tome da svaki Srbin gde god da živi mora da zna da država Srbija brine o njemu“, naveo je ministar Vulin.

foto: MUP Srbije

Prema njegovim rečima, ljudi u povratničkim opštinama na teritoriji Federacije teško žive.

„Mi ih ne delimo po veri i naciji, ali pošto su Srbi odavde proterani, samo Srbi su ovde i mogli da se vrate. Zato Srbi zaslužuju našu podršku, pomoć i treba da znaju da dok god Aleksandar Vučić vodi Srbiju pomoći neće izostati i biće je i iduće godine“, rekao je ministar Vulin.

Dodao je da je beskrajno ponosan kada vidi da su Srbi jedinstveni, složni, da se drže jedni drugih i da se drže svoje Srbije, jer, kako je naveo, niko ne može da ih voli kao Srbija i nikoga oni ne vole kao Srbiju.

Ministar je naveo da će svi predviđeni projekti pomoći ovim opštinama biti završeni, da je novac obezbeđen i da su prve tranše već uplaćene.

„Uplate su povezane sa dinamikom radova. Dakle, kako se nešto završava, tako se to i plaća. Sve što smo dogovorili biće isplaćeno i ispoštovano do kraja. Čim se to završi Republika Srbija će nastaviti da pomaže“, poručio je ministar Vulin.

Ministar Lukač istakao je da je na sastanku sa predstavnicima pet povratničkih opština u Federaciji razgovarano o problemima koje naši povratnicima imaju u tim opštinama.

foto: MUP Srbije

„Nažalost imamo dosta sela koja nemaju struju što nije primereno 21. veku i mislim da vlasti u Federaciji, kantonalne i federalne, moraju više da urade na pomoći srpskim povratnicima u ovim opštinama i da im obezbede osnovne uslove za život, struju i vodu“, rekao je ministar Lukač istakavši da ti problemi do danas nisu rešeni i da to mora da se uradi.

Naglasio je da su uz veliku pomoć Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije, koja je uložila mnogo sredstava u ove povratničke opštine, naročito u opštinu Drvar, gde su otvoreni i određeni pogoni, omogućen opstanak Srba u ovim opštinama.

foto: MUP Srbije

„Ta pomoć će se sigurno nastaviti i mi pozivamo sve naše opštine da se obrate sa zahtevima za pomoć i jednoj i drugoj vladi“, naveo je ministar Lukač.

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić istakla je da su na sastanku ministrima Vulinu i Lukaču predstavnici pet povratničkih srpskih opština ukazali na probleme sa kojima se suočavaju Srbi u svakodnevnom životu, u procesu održivog povratka i ekonomske stabilnosti.

1 / 4 Foto: MUP Srbije

„Razmenili smo dosadašnja iskustva i ukazali na probleme i potrebe koje Srbi povratnici u federaciji Bosne i Hercegovine imaju“, rekla je Runić.

