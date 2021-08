SINIŠA MALI: Nema reči o bilo kakvom kašnjenju nacionalnih penzija, sve uplaćujemo u dan i u dinar!

Mediji Dragana Đilasa, po direktivi svog nalogodavca, još jednom objavljuju gnusne laži i tvrde da kasni isplata nacionalnih priznanja za zaslužne sportiste za mesec avgust, napisao je na svom Instagram profilu ministar Siniša Mali povodom napis au medijima da kasne nacionalne penzije.

Istina je, kao i uvek kada je u pitanju Dragan Đilas, potpuno drugačija. Naime, nacionalna priznanja se isplaćuju u periodu od 10. do 24. u mesecu. Praksa @omladinaisport je da isplate vrši na početku tog perioda, do 15. u mesecu, odnosno u slučaju kada je taj datum za vreme vikenda, prvog sledećeg radnog dana. Dakle, nema reči o bilo kakvom kašnjenju, a sve uplaćujemo u dan i u dinar. Zašto Đilasovi mediji ne pišu o tome da su za vreme vlasti njihovog vlasnika nacionalne penzije kasnile i po godinu dana? Ako već pominju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, neka kažu i nešto o tome da od njegovog dolaska na vlast nacionalne penzije nijednog meseca nisu kasnile. Sve se isplaćuje na vreme i to svaki dobitnik nacionalnih priznanja može da potvrdi.

Osim toga, iznos nacionalnih priznanja raste iz godine u godinu, jer se obračunava na osnovu prosečne zarade, a ona u kontinuitetu raste upravo od 2012. godine. Tako je, na primer, iznos sredstava koje prima osvajač olimpijske zlatne medalje danas 198 hiljada dinara, a nekad je iznosio 131 hiljadu dinara. Dakle, danas zaslužni sportisti primaju mnogo više novca, koji im stiže redovno svakog meseca. Takođe, svim dobitnicima olimpijskih medalja povećali smo iznose novčanih nagrada i apsolutno sve smo isplatili samo nekoliko dana nakon završetka Olimpijskih igara. I na to su sportisti u vreme Dragana Đilisa čekali i po dve godine. Ponosni smo na naše sportiste, želimo da ih podstičemo da postižu sve bolje rezultate, i tužno je što ih opozicija koristi za sakupljanje jeftinih političkih poena. Sve više novca ćemo ulagati u sport, baš kao što ulažemo i u javne investicije i bolji kvalitet života građana.

Kurir.rs