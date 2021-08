MINISTAR NEDIMOVIĆ PORUČIO: Ne mogu da prećutim bezobrazluk Đilasovih pulena!

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je tokom posete brane Svračkovo kazao da nekad ne bi komentarisao političke oportuniste, lovce na sitnu ličnu političku korist, "rekao bih krupnu, ali sa 2 do 3% podrške građana koje imaju je to neizvodljivo".

- Da je ikada video narod, ali zaista video, nikada o vodi i sličnim stvarima mi danas ne bismo pričali. Da ne pominjem nacionalne investicione planove kojima je tada mahao, jer vidim da su bili ozbiljni, ali za džepove probranih. Nego da se okrenemo konkretnim argumentima i učinjenom za tu istu vodu koje su vam puna usta. Da ste pametni, nekada bi ste i sipali malo iste u ta usta, da pauzirate i promislite, pre nego što pustite jezik u pogon. Brana Svračkovo, koju kao i sve što ću navesti, niste ni znali na mapi da nadjete, dok niste počeli GPS da koristite, je nešto će upravo ova Vlada da završi i tako reši pitanje vode za sve stanovnike Gornjeg Milanovca, Čačka, Arilja i Požege. Dakle, nešto što nije 150 godina rešavano, mi ćemo sada i to sa velikim zadovoljstvom. Samo do sada smo uložili oko 6 milijardi dinara i uložićemo koliko god bude trebalo da se završi. Nije problem. Navikli smo da posle vas ne ostaje ništa, pa ni te vode. Što bi rekao narod: "I kliker biste pokvarili". Idemo dalje, akumulacija Stubo Rovni, ako treba mapa i tačna lokacija poslaću vam, nije problem.

On je istako i da su više od 4,4 milijarde uložili i potpuno završili izuzetan objekat i sistem za vodosnabdevanje da bi, ne samo građani Valjeva, Lajkovca, Lazarevca i Uba već svih sela iz tog dela Srbije imali nesmetan dotok vode, kakva god situacija sa vremenom i temperaturama bila.

- Gospodo demagozi, za to je trebalo zasući rukave i nezavisno od izbora i kampanja raditi danonoćno. Znam da to ne razumete, ali opet, nije problem. Sledeća stanica, Pešterski vodovod. To vam tek nije bilo ni u malom mozgu, a koliko se narod tu patio, neću ni trošiti reči. Samo ove godine smo izdvojili više od 120 miliona dinara i nastavićemo naravno sa finansiranjem do kraja radova, da bi i ti ljudi imali koliko toliko normalan život, jer im ga vi sigurno niste u 21. veku obezbedili i to punih 12 godina, koliko ste imali vremena. Na kraju, ali sigurno ne i poslednji naš projekat, bih pomenuo i Novu Varoš sa kojom smo zajednički ušli u izgradnju vodovoda kod Božetića, posao koji košta oko 45 miliona gde ćemo opet mi rešiti vašu (ne)zaostavštinu. I sve ostalo što niste ni znali da postoji u vašoj zemlji. Kažem, nije problem, mi ćemo, ali je zato problem što imate obraza da svaki dan pokazujete surovo licemerje i bezobzirnost kako bi ponovo navukli narod i nastavili sa punjenjem džepova tajkunima - zaključio je ministar Nedimović.

