OGREZAO U AFERAMA: Đilasovo vođenje grada obeležile brojne malverzacije! GRADSKI BUDŽET OŠTEĆEN ZA MILIONE!

Mandat na mestu gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, danas lidera Stranke slobode i pravde (SSP), obeležile su brojne afere, kojima je gradskom budžetu, a samim tim i građanima prestonice, naneo višemilionsku štetu!

Spisak afera koje su pratile Đilasovo vođenje grada je dug, a među najvećim sumnjivim poslovima su, svakako, bili izgradnja Mosta na Adi, uvođenje "bus-plus" sistema u javni gradski prevoz, zatim ugradnja podzemnih kontejnera...

Svaka od ovih afera teška je na desetine miliona evra, a zbog malverzacija sa uvođenjem podzemnih kontejnera svojevremeno je, podsetimo, i uhapšeno rukovodstvo JKP "Gradska čistoća" sa bivšim direktorom na čelu, dok je policija opsežno češljala dokumentaciju u vezi sa "bus-plusom"...

No, uprkos tome što je ogrezao u aferama, Đilas je, nakon odlaska s čela grada, ubrzo postao neko ko druge političare napada isfabrikovanim i neutemeljenim optužbama. Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, kaže da je jedna od najdekadentnijih pojava na političkoj sceni Srbije licemerje političara koji su bili na vlasti u vreme kada je naša država propadala i koji su pokazali da, osim punjenja sopstvenih džepova, ništa drugo nisu u stanju da urade na valjan način.

- Takav pristup politici i potcenjivački odnos prema građanima jasno govori koliko su nam potrebna nova lica u politici i da bez pojave nove generacije političara mi nećemo imati pravu političku utakmicu. Sa potrošenim i nekredibilnim kadrovima postojeća opozicija u Srbiji nikada neće postati dostojna i prihvatljiva alternativa, što građani svojim glasovima potvrđuju već skoro punih deset godina - navodi Matić.

Podsetimo, Đilas je bio gradonačelnik od 2008. do 2013. godine. Na kraju njegovog mandata, dug Beograda je iznosio 1,2 milijarde evra.

Most na Adi

Cena skočila sa 118 na 400 miliona evra

Iako je planirano da projektovanje i izgradnja mosta koštaju 118,6 miliona evra, cena je u nekoliko navrata podizana, te je na kraju dostigla sumanut iznos od čak 400 miliona evra bez poreza i doprinosa, čime je Most na Adi postao najskuplji most u Evropi. Pritom je tada bio ostavljen bez završenih priključnih puteva. Stručna javnost godinama je ukazivala na činjenicu da je most preplaćen, a grupa devet autora, među kojima su bili i prof. dr Ksenija Petovar, prof. dr Mihailo Maletin, prof. dr Slobodan Vukićević i arhitekta Branislav Jovin, u kritičkom javnom pismu su još u januaru 2006. ukazali na fizičku opasnost i urbanističku nepodobnost provlačenja magistralnog pravca kroz gradsko jezgro i ocenili da ti planovi žiteljima Beograda donose "enormno skup i nefunkcionalan most na pogrešnom mestu", te ocenili da su odluke tadašnjih gradskih vlasti "apsolutno neprihvatljive improvizacije".